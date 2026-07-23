Ezt nem verték nagy dobra, találkozott Trump és Putyin erős embere: miről állapodhattak meg?

Harmincperces megbeszélést tartott egymással Marco Rubio amerikai és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter az ASEAN manilai csúcstalálkozójának margóján. A két diplomata az ukrajnai háború lezárásának lehetőségeiről, az amerikai-orosz kapcsolatokról, valamint a közel-keleti helyzetről is egyeztetett egy olyan időszakban, amikor a béketárgyalások továbbra is holtponton vannak.

Az Egyesült Államok és Oroszország külügyminisztere csütörtökön Manilában, az ASEAN-találkozó keretében tartott kétoldalú megbeszélést. A mintegy félórás egyeztetésen Marco Rubio és Szergej Lavrov elsősorban az ukrajnai háborúról, a két ország kapcsolatáról és a közel-keleti fejleményekről tárgyalt.

A francia AFP hírügynökség beszámolója szerint a találkozóra néhány órával azt követően került sor, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök amerikai küldöttekkel egyeztetett. Az ukrán államfő szerint a megbeszélés célja a „diplomácia újraélesztése” volt.

Az amerikai külügyminisztérium közlése szerint a két diplomata áttekintette az Egyesült Államok és Oroszország kapcsolatát, valamint az ukrajnai háború lezárásának lehetőségeit. Marco Rubio a találkozó után úgy fogalmazott, hogy az ukrajnai háború jelentősen megnehezítette, hogy Washington és Moszkva más ügyekben együttműködjön.

Szeretnénk, ha ez a háború véget érne.

Az amerikai külügyminiszter hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok továbbra is kész konstruktív szerepet vállalni a konfliktus rendezésében.

Szergej Lavrov szintén pozitívan értékelte az egyeztetést. Az orosz külügyminiszter szerint minden olyan találkozó hasznos, amely lehetőséget ad arra, hogy a felek közvetlenül kérdéseket tegyenek fel egymásnak és válaszokat kapjanak. A tárgyaláson az ukrajnai helyzet mellett szóba került a Közel-Kelet is. Moszkva ismét bírálta az Egyesült Államok legutóbbi katonai akcióit Irán ellen, amely Oroszország egyik fontos szövetségese a térségben.

Továbbra sincs áttörés

A mostani egyeztetés ellenére továbbra sem látszik közel a megállapodás az ukrajnai háború lezárásáról. A béketárgyalások hónapok óta nem hoztak érdemi előrelépést, miközben Oroszország továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy Ukrajna mondjon le az általa követelt területekről.

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Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ugyanakkor ismét hangsúlyozta, hogy országa kész a békére.

Békére van szükség – méltóságteljes békére –, és Ukrajna már régóta készen áll rá

– írta az ukrán elnök az X közösségi oldalon.

A manilai találkozó azt jelzi, hogy a diplomáciai csatornák Washington és Moszkva között továbbra is nyitva maradtak, ám egyelőre kevés jel utal arra, hogy rövid távon sikerülhet áttörést elérni az ukrajnai háború lezárásában.