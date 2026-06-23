Rendkívüli krízis a benzinkutakon: teljesen kifogyhat a gázolaj az olajóriásnál, nem várt lépésre kényszerül a kormány?

Az ukrán dróncsapások okozta üzemanyaghiány miatt Oroszország rákényszerülhet az üzemanyag-behozatalra, miközben állami támogatásokkal igyekszik megfékezni a belföldi áremelkedést. A finomítókat ért támadások ugyanis jelentős termeléskiesést és súlyos ellátási zavarokat okoztak a világ harmadik legnagyobb kőolajtermelő országában - írja a Reuters.

Több oroszországi régióban már korlátozni kellett az üzemanyag-értékesítést, ami gyors dráguláshoz és hosszú sorokhoz vezetett a benzinkutakon. Bár Moszkva a krízis enyhítése érdekében korábban már betiltotta a benzin és a kerozin exportját, a helyzet tovább romlott. Az ismétlődő ukrán dróntámadások miatt a finomítókban nem tervezett leállásokra és karbantartásokra volt szükség, ami drasztikusan visszavetette a feldolgozókapacitást.

A termeléskiesés súlyosságát jól mutatja, hogy a benzintermelés a múlt héten mintegy negyedével, napi 90 ezer tonnára zuhant a korábbi júniusi átlaghoz képest. Ezzel párhuzamosan a tengeri kőolajtermék-export is 15 százalékkal, mintegy 3,3 millió tonnára esett vissza a hónap első felében.

A fokozódó ellátási gondok kezelése érdekében Alekszandr Novak miniszterelnök-helyettes legutóbbi egyeztetésén felmerült az üzemanyag-behozatal lehetősége, amely tengeri úton akár már júniusban megkezdődhet. Annak érdekében, hogy a hazai üzemanyagárakat kordában tartsák, és megelőzzék a drágulás begyűrűzését a gazdaság többi szektorába, a kormány a behozott üzemanyag állami ártámogatását is komolyan mérlegeli.