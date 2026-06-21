Ezeken a kutakon elfogyott a benzin: a lakosság nem vásárolhat, óriási a káosz - mi jöhet még?

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Felfüggesztették a lakossági üzemanyag-értékesítést az orosz megszállás alatt álló Krím-félszigeten, miután Ukrajna fokozta a félsziget ellátási útvonalai és üzemanyag-ellátó infrastruktúrája elleni támadásokat - számolt be a BBC.
Szergej Akszjonov, a Krím oroszok által kinevezett kormányzója bejelentette, hogy a töltőállomásokon sem a lakosságot, sem a vállalkozásokat nem szolgálják ki üzemanyaggal, így kizárólag a félsziget működését és biztonságát garantáló állami szervek tankolhatnak. Ez a korlátozás a félsziget 2014-es illegális annektálása óta a legsúlyosabb ellátási intézkedésnek számít, jóllehet a készlethiány miatt már korábban is bevezettek jegyrendszert.
A döntés közvetlen előzménye egy ukrán dróntámadás volt, amely az éjszaka folyamán érte a kercsi olajraktárt. Akszjonov közlése szerint a csapásban négyen életüket vesztették, huszonnyolcan pedig megsérültek. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a támadást "igazságos válasznak" nevezte Oroszország brutális akcióira. Kijev emellett a Kercsi-szoros túloldalán, a Krasznodari határterületen is csapást mért egy olajszállítási logisztikai létesítményre, ahol a helyi hatóságok szerint egy személyhajón egy ember életét vesztette.
Ukrajna stratégiájának központi eleme, hogy az üzemanyagexportot célzó támadásokkal csökkentse Moszkva háborús bevételeit, és ezzel párhuzamosan minél nagyobb fennakadásokat okozon az orosz hátországban. A Krím nemcsak katonai szempontból kulcsfontosságú – hiszen kiindulópontként szolgál az Ukrajna elleni orosz hadműveletekhez –, hanem az orosz állampolgárok kedvelt nyári üdülőhelye is. Több turista már arról számolt be, hogy nem kap benzint a hazautazáshoz.
Zelenszkij közleményében hangsúlyozta, hogy Oroszország csak az erőből ért, és az ukrán nagy hatótávolságú fegyverek a békét szolgálják. Hozzátette, hogy a hétvégi orosz támadásokban legalább hét ember vesztette életét ukrán oldalon, és a több mint harminc sebesült között gyerekek is vannak. Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint egyetlen éjszaka alatt 239 ukrán drónt semmisítettek meg.
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Ukrajna a teljes körű invázió óta eltelt több mint négy évben jelentős hadiipari kapacitást épített ki, különösen a közepes és nagy hatótávolságú drónok fejlesztése terén. Csütörtökön a háború eddigi legnagyobb szabású támadásában egy moszkvai olajfinomítót ért találat, amelynek következtében fekete olajcseppek hullottak a városra. Az eszkaláció ugyanakkor kétélű fegyver, mivel minden sikeres ukrán csapás elkerülhetetlen orosz megtorlást von maga után, amelyre Kijev és a többi ukrán nagyváros lakossága már most felkészült.
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