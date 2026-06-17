Riadót fújt Trump: veszélyesen megcsappant az amerikai készlet, rendkívüli lépésre szánta el magát az amerikai elnök

Donald Trump szerint az Egyesült Államok lőszer- és hadianyag-készlete olyan mértékben csökkent, hogy az már közvetlen kockázatot jelent a nemzet védelmére. Az amerikai elnök ezért utasította a hadügyminisztériumot a hadiipari termelés felpörgetésére. A cél a katonai készletek gyors feltöltése és a gyártási kapacitások bővítése.

Közvetlen fenyegetést jelent az Egyesült Államok védelmi készültségére a lőszerek és egyéb hadászati anyagok készleteinek csökkenése – áll abban az elnöki irányelvben, amelyet Donald Trump jegyez, és amelyet kedden hoztak nyilvánosságra.

A dokumentum szerint az amerikai elnök utasította a hadügyminisztériumot, hogy gyorsítsa fel a hadiipari termelést, különös figyelmet fordítva bizonyos lőszerek és rakéták gyártására.

Az irányelv arra is felhívja a figyelmet, hogy a korlátozott gyártási kapacitások, a sérülékeny ellátási láncok, valamint a hosszú beszerzési és előállítási folyamatok akadályozhatják az Egyesült Államokat abban, hogy megfelelő mennyiségben állítson elő, tartson fenn és bővítsen olyan hadianyag-készleteket, amelyek elengedhetetlenek az ország védelméhez.

Trump emellett további jogosítványokat adott Pete Hegseth védelmi miniszternek, hogy rugalmasabban köthessen megállapodásokat a védelmi ipar szereplőivel a katonai raktárkészletek feltöltése érdekében. A döntés hivatalosan szerdán jelenik meg az Egyesült Államok szövetségi közlönyében.

Érdekesség, hogy Pete Hegseth a hétvégén még cáfolta azokat a sajtóértesüléseket, amelyek szerint az amerikai hadsereg lőszerkészletei problémás szintre csökkentek. A védelmi miniszter akkor azt hangsúlyozta, hogy az iráni katonai műveletek nem idéztek elő hiányt, és szükség esetén az amerikai haderő korlátlan ideig képes lenne fenntartani műveleteit.

Címlapi kép: a Fehér Ház hivatalos fotója / Daniel Torok