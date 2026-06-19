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Világ

Megdöbbentő, mire a legbüszkébbek 2026-ban a magyarok: nem épp fényes a helyzet

Jeki Gabriella
2026. június 19. 19:01

Egy friss nemzetközi kutatás szerint Európában országonként jelentősen eltér, hogy mi adja a nemzeti büszkeség alapját. És akadnak olyan országok, ahol a pozitív érzések helyett inkább a kritikák kerülnek előtérbe. A CHART by Pénzcentrum legújabb epizódjában ezt az érdekes térképet mutatjuk be.

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Egy új kutatás a nemzeti büszkeség legfontosabb forrásait vizsgálta több európai országban. A válaszokból kirajzolódik, hogy a legtöbb helyen a közös identitás, a történelmi örökség vagy a kulturális teljesítmények adják a büszkeség alapját. Ugyanakkor nem minden országban ilyen egyértelmű a kép. Dél-Európában különösen erős a kulturális kötődés. Olaszországban és Franciaországban egyértelműen a kultúra került az első helyre, Görögországban pedig a történelem jelenti a legfontosabb büszkeségforrást. Németországban ezzel szemben a gazdaság és a politika szerepel kiemelt helyen. De vajon mire vagyunk a legbüszkébbenk Magyarországon?

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A legtöbb magyar válaszadó nem valamelyik pozitív tényezőt jelölte meg: a hazai önkéntesek az úgynevezett „negatív érzést” nevezték meg. Ez a válasz 23 százalékkal került a nemzetközi lista első helyére, ami megelőzte a történelmet és a közösség erejét. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy a magyarok ne lennének büszkék semmire, ám a kutatás eredménye arra utal, hogy sokan kritikusabban vagy ambivalensebben viszonyulnak az ország jelenlegi helyzetéhez, mint számos más európai ország lakói. Magyarország ráadásul nincs egyedül ezzel a jelenséggel. Az Egyesült Királyságban még magasabb, 29 százalékos arányban jelent meg a negatív érzés kategóriája, ami a vizsgált országok egyik legmagasabb értéke.

 
Címlapkép: Getty Images
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