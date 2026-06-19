Izrael és a Hezbollah tűzszüneti megállapodást kötött, amely helyi idő szerint pénteken 16 órakor lép életbe
Megdöbbentő, mire a legbüszkébbek 2026-ban a magyarok: nem épp fényes a helyzet
Egy friss nemzetközi kutatás szerint Európában országonként jelentősen eltér, hogy mi adja a nemzeti büszkeség alapját. És akadnak olyan országok, ahol a pozitív érzések helyett inkább a kritikák kerülnek előtérbe. A CHART by Pénzcentrum legújabb epizódjában ezt az érdekes térképet mutatjuk be.
Egy új kutatás a nemzeti büszkeség legfontosabb forrásait vizsgálta több európai országban. A válaszokból kirajzolódik, hogy a legtöbb helyen a közös identitás, a történelmi örökség vagy a kulturális teljesítmények adják a büszkeség alapját. Ugyanakkor nem minden országban ilyen egyértelmű a kép. Dél-Európában különösen erős a kulturális kötődés. Olaszországban és Franciaországban egyértelműen a kultúra került az első helyre, Görögországban pedig a történelem jelenti a legfontosabb büszkeségforrást. Németországban ezzel szemben a gazdaság és a politika szerepel kiemelt helyen. De vajon mire vagyunk a legbüszkébbenk Magyarországon?
A legtöbb magyar válaszadó nem valamelyik pozitív tényezőt jelölte meg: a hazai önkéntesek az úgynevezett „negatív érzést” nevezték meg. Ez a válasz 23 százalékkal került a nemzetközi lista első helyére, ami megelőzte a történelmet és a közösség erejét. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy a magyarok ne lennének büszkék semmire, ám a kutatás eredménye arra utal, hogy sokan kritikusabban vagy ambivalensebben viszonyulnak az ország jelenlegi helyzetéhez, mint számos más európai ország lakói. Magyarország ráadásul nincs egyedül ezzel a jelenséggel. Az Egyesült Királyságban még magasabb, 29 százalékos arányban jelent meg a negatív érzés kategóriája, ami a vizsgált országok egyik legmagasabb értéke.
Közel kétszáz ukrán drón csapott le Moszkva térségére, ami a legnagyobb ukrán támadásnak számít az orosz főváros ellen.
Nem várt tragédia az éjszakai rakétaeső után: rengeteg drón zúdult Ukrajnára, egy ártatlan életet is követelt a támadás
Ukrán légierő: éjszaka csaknem 250 drónnal és rakétával támadott az orosz hadsereg, civil áldozatok is vannak
Nem várt fordulat Oroszországban: olyasmi történt a gazdasággal, amire évek óta nem volt példa - bajban lehet Putyin
Az orosz gazdaság az idei év első három hónapjában 0,2 százalékkal zsugorodott az előző év azonos időszakához képest.
Donald Trump amerikai elnök szerdán Franciaországban aláírta az Egyesült Államok és Irán közötti egyetértési nyilatkozatot a konfliktus lezárásáról,
Az iráni háború miatti kínálati sokk nemcsak a globális olajkínálatot vetette vissza drasztikusan, hanem a keresletet is.
Végre kimondták: Putyin nem áll nyerésre az ukrán háborúban - ennek még sokkoló következményei lesznek
A G7-csúcstalálkozó résztvevői megállapodtak Ukrajna légvédelmének megerősítésérő.
Belső vacsorán hangzott el a kijelentés, ami újra felkavarta a brüsszeli találgatásokat a 2029 utáni időszakról
Riadót fújt Trump: veszélyesen megcsappant az amerikai készlet, rendkívüli lépésre szánta el magát az amerikai elnök
Az amerikai elnök szerint a megcsappant készletek már a védelmi készültséget veszélyeztetik, ezért lépni kell.
Kiszivárgott annak a tizennégy pontos, előzetes amerikai–iráni keretmegállapodásnak a tervezete, amelyet a felek a várakozások szerint pénteken írnak alá
Itt a kitoloncolási fordulat az EU migrációs paktumában: megváltozott az álláspont, ezt takarja az új szabály
Az Európai Unió a következő költségvetési ciklusában akár 20 milliárd eurót is fordíthat olyan Európai Unión kívüli migrációs visszatérési központok létrehozására
Nagyrészben közpénzből fedezik az új fehér házi bálterem építését, a végösszeg viszont csillagászati lehet.
Még egy évig is eltarthat, mire véget ér az afrikai ebolajárvány, a helyiek ráadásul nem együttműködőek a megfékezésben - állítja az IFRC.
Súlyos beavatkozás az orosz-ukrán háborúba: Brüsszel Kínának ugrott, ebből így nehezen lesz fegyverszünet
Kína a vádak szerint maga képez ki orosz katonákat, akiket aztán természetesen be is vetnek az ukránok elleni háborúban.
Súlyos katasztrófa fenyegeti a világ gyermekeinek felét: még a gazdag európai országok sincsenek biztonságban
Nem kizárólag a harmadik világ országainak gyermekeit fenyegeti a globális klímaválság, de még a gazdag országokban sincsenek teljes biztonságban a kiskorúak.
Meglepő lépésre készül Donald Trump: egy alig másfél oldalas dokumentum hozhat elképesztő fordulatot Iránban
Az egyezmény többek között hatvannapos tűzszünetet, a Hormuzi-szoros megnyitását, valamint az Irán nukleáris programjáról szóló tárgyalások megkezdését irányozza elő.
Egyre közelebb az ukrán EU-csatlakozás, a következő lépcsőfokhoz viszont Orbán Anita feltételeit kell teljesíteni
Az Európai Unió hétfőn megnyitotta az alapvető kérdésekkel foglalkozó első tárgyalási klasztert Ukrajnával és Moldovával.
Itt a fordulat az ukrajnai háborúban? Zelenszkij találkozóra hívta Putyint: itt a Kreml egyértelmű válasza
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök személyes találkozót javasolt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel az Egyesült Államokban.
Fű alatt új ország alakult Magyarország szomszédjában: nem vicc, ekkora a területe, amerikaiak alapították
Liberland után egy újabb önjelölt mikroállam, Gapla jelent meg a Szerbia és Horvátország közötti, vitatott dunai területen.
-
A szépségápolásra a gazdasági nehézségek ellenére sem sajnálják a pénzt a magyarok + Videó
Miközben sok kiskereskedelmi vállalat a fogyasztás lassulásával küzd, a szépségipar továbbra is szárnyal Magyarországon.