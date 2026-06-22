2026. június 22. hétfő Paulina
31 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
URU
Uruguay 2 2 Zöld-foki Köztársaság
CPV
 Vége
H csoport
NZL
Új-Zéland 1 3 Egyiptom
EGY
 Vége
G csoport
ARG
Argentína Ausztria
AUT
 Ma 19:00
J csoport
FRA
Franciaország Irak
IRQ
 Ma 23:00
I csoport
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A katari Ras Laffan ipari város dokkjai és finomítói. A várost a Qatar Petroleum üzemelteti.
Világ

Nem várt csapás érte a világ egyik legfontosabb energiaszolgáltatóját: óriási robbanás pusztított a létesítményben

Pénzcentrum
2026. június 22. 11:58

Tizennyolc ember eltűnt, ötvennégy megsérült a Katar legfontosabb cseppfolyósított földgázt (LNG) feldolgozó telepén, Rász-Laffanban történt robbanás után - közölték a hatóságok.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A robbanás a Barzan gázellátó létesítmény műszakindítási műveletei közben történt - számolt be a QatarEnergy vállalat. A hatóságok szerint a robbanást baleset okozta, és a közbiztonságot nem fenyegeti veszély.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A QatarEnergy azt írta, hogy Rász-Laffan ipari városban vasárnap este történt robbanás, amely tüzet okozott a Barzan helyi gázellátó létesítményben. A QatarEnergy nem jelezte, hogy a robbanás okozott-e károkat az üzemben. A Reuters hírügynökségnek egy fültanú arról számolt be, hogy a katari fővárosban, Dohában, a Rász-Laffanban lévő létesítménytől délre nagy robbanást lehetett hallani.

Kapcsolódó cikkeink:

A Barzan gázlétesítmény napi kapacitása csaknem napi 40 millió köbméter, és csővezetéken keresztül szállít gázt a helyi ipar számára, valamint Katar villamosenergia-termelő szektorának. Emellett etánt, kondenzátumot, propán-bután gázt és ként is képes előállítani.

Katar két LNG-termelő vonala és két gáz-cseppfolyósító létesítménye közül az egyik megrongálódott Iráni légi támadásban, ami az ország LNG-exportkapacitásának 17 százalékát tette tönkre, a javítások várhatóan évekig fognak tartani.

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 63 632 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől a K&H Bank (THM 10,82%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Címlapkép: Getty Images
#gáz #energia #tűz #robbanás #világ #földgáz #katar

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:20
11:58
11:44
11:39
11:34
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. június 22.
Megszólalt a budai elitgimi igazgatója: ezért kapnak később hatalmas pofont az élettől a zseninek tartott gyerekek
2026. június 21.
Valóban belerokkanna Magyarország az olimpiarendezésbe? Megszólalt a sportközgazdász – óriási tévedésben van a többség
2026. június 22.
Kifakadt a Magyar Kerékpárosklub elnöke: Budapest ziccerhelyzetben van, mégis elbukja a bringás forradalmat
2026. június 21.
Brutális teszt: így változik az autód kemencévé fél óra alatt a kánikulában, csak így lehet kivédeni
2026. június 21.
Lassan kihal a cipőjavítás Magyarországon: ez a legnagyobb baj az új cipőkkel, drágán megfizetjük az árát
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. június 22. hétfő
Paulina
26. hét
Világ legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Belenyúl a kormány az üzemanyagárakba: itt van Kapitány István rendelete
2
7 napja
Döglődik az európai nagyhatalom: tízezrével hagyják ott a korábbi álomországot - ebbe a kelet-európai paradicsomba menekülnek
3
3 hete
Egyértelműen üzent Magyar Péternek a Kreml: ezt várják a Tisza-kormánytól az oroszok
4
2 hete
Kiderült a kegyetlen igazság Donald Trump egészségéről: ezért öregszik sokkal gyorsabban az amerikai elnök szervezete az átlagnál
5
4 napja
Lángokban az európai főváros: óriási a csapás
PÉNZÜGYI KISOKOS
Malus
pótdíj, amelyet a biztosító akkor alkalmaz, ha ügyfele - a biztosítási időszakon belül - igénybe veszi a biztosítási szolgáltatást, pl. egy vagy több kárt okoz. A malus a következő időszak díjait növeli.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. június 22. 10:03
Kifakadt a Magyar Kerékpárosklub elnöke: Budapest ziccerhelyzetben van, mégis elbukja a bringás forradalmat
Pénzcentrum  |  2026. június 22. 06:24
Megdöbbentő szigorítás jön a magyarok kedvenc vidékein: sok dízelautósnak befellegzett
Agrárszektor  |  2026. június 22. 11:32
Rendkívüli bejelentés érkezett: tilalomról döntöttek Magyarországon