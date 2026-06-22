Nem várt csapás érte a világ egyik legfontosabb energiaszolgáltatóját: óriási robbanás pusztított a létesítményben

Tizennyolc ember eltűnt, ötvennégy megsérült a Katar legfontosabb cseppfolyósított földgázt (LNG) feldolgozó telepén, Rász-Laffanban történt robbanás után - közölték a hatóságok.

A robbanás a Barzan gázellátó létesítmény műszakindítási műveletei közben történt - számolt be a QatarEnergy vállalat. A hatóságok szerint a robbanást baleset okozta, és a közbiztonságot nem fenyegeti veszély.

A QatarEnergy azt írta, hogy Rász-Laffan ipari városban vasárnap este történt robbanás, amely tüzet okozott a Barzan helyi gázellátó létesítményben. A QatarEnergy nem jelezte, hogy a robbanás okozott-e károkat az üzemben. A Reuters hírügynökségnek egy fültanú arról számolt be, hogy a katari fővárosban, Dohában, a Rász-Laffanban lévő létesítménytől délre nagy robbanást lehetett hallani.

A Barzan gázlétesítmény napi kapacitása csaknem napi 40 millió köbméter, és csővezetéken keresztül szállít gázt a helyi ipar számára, valamint Katar villamosenergia-termelő szektorának. Emellett etánt, kondenzátumot, propán-bután gázt és ként is képes előállítani.

Katar két LNG-termelő vonala és két gáz-cseppfolyósító létesítménye közül az egyik megrongálódott Iráni légi támadásban, ami az ország LNG-exportkapacitásának 17 százalékát tette tönkre, a javítások várhatóan évekig fognak tartani.

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