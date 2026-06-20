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Müncheni főpályaudvar, kilátás a Hackerbrücke-ről
Világ

Vonat zuhant a mélybe a hídról: óriási a káosz

Pénzcentrum
2026. június 20. 11:04

Hídról zuhant le egy tehervonat Münchennél, egy ember súlyosan megsérült - közölték szombatra virradóra a német hatóságok.

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A tájékoztatás szerint a vonat két vagonja körülbelül öt méter magasságból zuhant a híd alatt húzódó főútra. ű

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A vonat rakományáról nem tudni, a rendőrség azonban hangsúlyozta, hogy a vagonokban nem volt veszélyes anyag, így a lakosságnak semmi oka aggodalomra.

A Deutsche Bahn német vasúttársaság egyik szóvivője azt mondta, a baleset egy olyan vonalon történt, amelyet csak tehervonatok használnak.
Címlapkép: Getty Images
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