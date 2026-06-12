Hatalmas dobásra készül a SpaceX: a világ egyik legértékesebb vállalatává válhat az amerikai cég

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Hatalmas várakozás előzi meg a SpaceX tőzsdei bevezetését, hiszen a befektetők több mint 35 százalékos árfolyam-emelkedésre számítanak már a kereskedés első napján

Címlapkép: Getty Images

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