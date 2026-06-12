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Megtakarítás

Hatalmas dobásra készül a SpaceX: a világ egyik legértékesebb vállalatává válhat az amerikai cég

Pénzcentrum
2026. június 12. 08:14

Hatalmas várakozás előzi meg a SpaceX tőzsdei bevezetését, hiszen a befektetők több mint 35 százalékos árfolyam-emelkedésre számítanak már a kereskedés első napján

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Elon Musk űripari vállalata iránt már a hivatalos tőzsdére lépés előtt is rendkívüli az érdeklődés.

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A tőzsdén kívüli platformokon és az úgynevezett szürkepiacokon zajló tranzakciók egyértelműen tükrözik a befektetők optimizmusát.

Amennyiben a részvények árfolyama az előzetes árazásnak megfelelően valóban megugrik a kibocsátást követően, a SpaceX a világ egyik legértékesebb vállalatává válhat - közölte a Portfolio.

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Címlapkép: Getty Images
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