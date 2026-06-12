A kormánynak több mint 1900 milliárd forintnyi, korábban alapítványi formába szervezett vagyon sorsáról kell döntenie a közérdekű vagyonkezelő alapítványok (kekvák) tervezett megszüntetésével.
Hatalmas dobásra készül a SpaceX: a világ egyik legértékesebb vállalatává válhat az amerikai cég
Hatalmas várakozás előzi meg a SpaceX tőzsdei bevezetését, hiszen a befektetők több mint 35 százalékos árfolyam-emelkedésre számítanak már a kereskedés első napján
Elon Musk űripari vállalata iránt már a hivatalos tőzsdére lépés előtt is rendkívüli az érdeklődés.
A tőzsdén kívüli platformokon és az úgynevezett szürkepiacokon zajló tranzakciók egyértelműen tükrözik a befektetők optimizmusát.
Amennyiben a részvények árfolyama az előzetes árazásnak megfelelően valóban megugrik a kibocsátást követően, a SpaceX a világ egyik legértékesebb vállalatává válhat - közölte a Portfolio.
A SpaceX tőzsdei bevezetése minden szempontból kilóg a megszokott IPO-k közül.
Az Államadósság Kezelő Központ újabb kamatcsökkentést hajt végre a lakossági állampapíroknál.
Rengeteg magyarnak könnyítheti meg az életét ez az új app: sokan nem is tudják, mennyit nyerhetnek vele
Egyetlen applikációban kezelhetők a különböző bankszámlák.
Hivatalosan is eltörölték a tavaly tavasszal bevezetett, a köznyelvben csak dísznövényadóként emlegetett marketing- és innovációs hozzájárulást.
Hatalmas vagyonáról vallott Kapitány István: elképesztő fizetést tett zsebre Shell-alelnökként a miniszter
Kapitány István nem is tart igényt miniszteri bérére, azt egy az egyben egy gyermekmentő alapítványnak utalja.
Menekülnek a befektetők: a közel-keleti feszültség és az amerikai adatok keményen megszorongatják a forintot
A nemzetközi lejtmenettel szemben a hazai részvénypiac pénteken felülteljesítőnek bizonyult.
A devizapiac a globális pénzügyi rendszer egyik legnagyobb és leggyorsabban mozgó terepe. Megértése alapos felkészülést, kockázattudatosságot és fegyelmezett döntéshozatalt igényel.
A részvénykibocsátás különlegessége, hogy a részvények jelentős részét a lakossági befektetőknek tartják fenn.
Történelmi fordulat Magyarországon: tömegesen pártolnak el a magyarok korábbi kedvenc befektetéstől - helyette ide áramlik most a pénz
Alapvető fordulat látható a magyar lakosság megtakarítási szokásaiban.
A részvénypiac forgalma 37,1 milliárd forint volt, a vezető részvények a Mol kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest.
Új korszak kezdődött a tőzsdén: bűvös határt lépett át a Vanguard - elképesztő összeget vonzott be a mesterséges intelligencia
A páratlan bővülés mögött több tényező is áll, amelyek közül az egyik legfontosabb a technológiai szektor szárnyalása.
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) 2025-ben is jelentős, 554 milliárd forintos veszteséggel zárt, amivel az elmúlt öt év halmozott vesztesége már meghaladja a 3500 milliárd...
Ez a szuperhatalom lehet az új pénzügyi világrend legnagyobb vesztese: repedezik Amerika dominanciája, jön a fordulat
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Az alábbiakban bemutatjuk a leggyakoribb pénznyelőket és a lehetséges megoldásokat.
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Megkezdte a magyar IBAN-számlaszámok bevezetését a Revolut: a fintechcég közlése szerint az első ügyfelek már május 26-án megkapták az új azonosítókat.
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Rengeteg magyarnak könnyítheti meg az életét ez az új app: sokan nem is tudják, mennyit nyerhetnek vele
Egyetlen applikációban kezelhetők a különböző bankszámlák.
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Forex kereskedés kezdőknek: hogyan működik a devizapiac? (x)
A devizapiac a globális pénzügyi rendszer egyik legnagyobb és leggyorsabban mozgó terepe. Megértése alapos felkészülést, kockázattudatosságot és fegyelmezett döntéshozatalt igényel.