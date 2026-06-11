Minden korábbinál magasabbra szökött ez a mutató: közeledhet a tőzsdei fordulat

Új történelmi rekordot ért el az úgynevezett Buffett-indikátor, amely az amerikai részvénypiac teljes értékét veti össze az Egyesült Államok GDP-jével. A mutató jelenlegi szintje szerint a részvények minden korábbinál drágábbak lehetnek történelmi összevetésben. A szakértők szerint ez arra utalhat, hogy a piac egyre sérülékenyebbé válik egy esetleges korrekcióval szemben, írja a Portfolio.

Új történelmi csúcsra emelkedett Warren Buffett egyik legismertebb részvénypiaci mutatója, a Buffett-indikátor, amely szerint az amerikai részvénypiac értékeltsége minden korábbinál magasabb szintre került.

A GuruFocus adatai alapján a mutató jelenleg 232,5 százalékon áll, ami az 1970-ig visszanyúló adatsor legmagasabb értékének számít. A Buffett-indikátor az amerikai tőzsde teljes piaci kapitalizációját hasonlítja össze az Egyesült Államok éves bruttó hazai termékével (GDP). Minél magasabb az érték, annál drágábbnak tekinthető a részvénypiac történelmi alapon.

A jelenlegi szint már a jelentősen túlértékelt kategóriába esik, ami arra utalhat, hogy a következő időszakban a részvények hozamai elmaradhatnak a korábbi évek teljesítményétől, sőt akár negatív tartományba is kerülhetnek.

A mutató Warren Buffett 2001-ben megjelent Fortune-cikke után vált széles körben ismertté. A legendás befektető akkor úgy fogalmazott: bár az indikátornak vannak korlátai, összességében az egyik legjobb eszköz annak megítélésére, hogy mennyire drága vagy olcsó a piac egy adott időpontban.

A figyelmeztető jelzés különösen azért kap nagy figyelmet, mert a részvénypiac emelkedését jelenleg nagyrészt a mesterséges intelligenciához kapcsolódó vállalatok hajtják. Warren Buffett befektetési társasága, a Berkshire Hathaway továbbra is jelentős Apple-részesedéssel rendelkezik, emellett növelte kitettségét az Alphabet részvényeiben is. A vállalat jelenlegi vezérigazgatója, Greg Abel nemrég egy 10 milliárd dolláros befektetést is jóváhagyott az Alphabet mesterségesintelligencia-infrastruktúrájának fejlesztésére.

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Nemcsak a Buffett-indikátor utal ugyanakkor fokozódó befektetői optimizmusra. A Goldman Sachs stratégája, Ben Snider szerint azoknak az amerikai vállalatoknak a részvényei, amelyek rendkívül magas vállalatérték/árbevétel mutatóval rendelkeznek, közel több évtizedes csúcson forognak. Hasonló aktivitást utoljára a 2000-es évek eleji dotkomlufi idején lehetett megfigyelni.

A Goldman Sachs elemzői szerint a részvénypiaci rali rendkívüli tempója miatt egyre több befektető keresi azokat a figyelmeztető jeleket, amelyek arra utalhatnak, hogy a mostani bikapiac közeledik a kifulladáshoz. A Buffett-indikátor rekordmagas szintje sokak szerint éppen egy ilyen jelzés lehet.