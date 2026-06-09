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Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az EU-tagországok állam- és kormányfőinek brüsszeli csúcstalálkozóján tartott sajtótájékoztatón 2024. december 19-én.MTI/Purger Tamás
Világ

Pozitív elmozdulás az ukrajnai háború lezárásában: Zelenszkij fontos részleteket osztott meg

Pénzcentrum
2026. június 9. 08:36

Pozitív hangulatúnak nevezte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Steve Witkoff és Jared Kushner amerikai küldöttekkel folytatott hétfői egyeztetését, amelynek középpontjában az ukrajnai háború lezárását célzó diplomáciai erőfeszítések újraindítása állt.

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Zelenszkij a közösségi médiában azt írta, hogy a telefonbeszélgetésre a moldovai Chisinauban, egy európai vezetőkkel folytatott találkozót követően került sor.

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Az ukrán elnök szerint megköszönte az amerikai küldötteknek, hogy a következő hetekben aktívan részt kívánnak venni a békefolyamat előmozdításában. Hozzátette, bár a nemzetközi figyelem jelentős része jelenleg az iráni helyzetre összpontosul, az európai béke továbbra is kiemelt napirendi pont marad. A felek a közelgő G7-csúcstalálkozó és más júniusi események kapcsán is egyeztettek a diplomáciai kezdeményezések újraindításának lehetőségeiről.

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A beszélgetés előzménye, hogy Zelenszkij vasárnap Londonban találkozott Friedrich Merz német kancellárral, Emmanuel Macron francia elnökkel és Keir Starmer brit miniszterelnökkel. A vezetők közösen szólították fel Oroszországot a tűzszünet elfogadására és a tárgyalások megkezdésére.

Az ukrán elnök a múlt héten bírálta az amerikai tárgyalók késlekedését, mivel korábban arra számított, hogy már április közepén Ukrajnába látogatnak. Az Egyesült Államok továbbra is közvetítő szerepet vállal az Oroszország és Ukrajna között több mint négy éve zajló háború rendezésére irányuló tárgyalásokban.

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Címlapkép: Purger Tamás, MTI/MTVA 
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