2026. június 8. hétfő Medárd
30 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
brüsszel, eu, európai unió, európai parlament, european union
Világ

Zelenszkij rendkívüli bejelentése után kiderült: zárolt orosz vagyonból is fizethetik a védelmi kiadásokat

Pénzcentrum
2026. június 8. 15:04

Hamarosan megkezdődik az Európai Unió Ukrajnának szánt, 90 milliárd eurós hitelcsomagjának folyósítása, amelyből mintegy 60 milliárd eurót az ország védelmi képességeinek erősítésére fordítanak. Bár Brüsszel elsősorban a saját hadiiparát kívánja támogatni a forrásokból, a gyakorlatban a szigorú uniós beszerzési feltételek már a legelső fegyvervásárlásoknál is komoly nehézségeket okoznak - írja az Euronews.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az első, 5,9 milliárd eurós részlet átutalása napokon belül, június közepén várható. Volodimir Zelenszkij elnök tájékoztatása szerint a teljes keretből a katonai kiadások fedezése után megmaradó összeget az ukrán állam mindennapi működésének biztosítására fordítják.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A számla kiegyenlítésére az Európai Unió fenntartja magának a jogot, hogy a befagyasztott, mintegy 200 milliárd euró értékű orosz vagyonelemeket is igénybe vegye.

- hangsúlyozzák a cikkben.

Brüsszel határozott célja, hogy a támogatás a lehető legnagyobb mértékben az európai védelmi ipart élénkítse. Külső beszállítókat elvileg csak abban az esetben lehetne bevonni, ha a szükséges felszerelés Európában nem érhető el, vagy ha az uniós szállítás túl lassú lenne a sürgető ukrán igények kielégítéséhez.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,62 százalékos THM-el, havi 221 733 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank ahol 6,71%, az UniCredit Banknál 6,78%, az Ersténél 6,82, míg a CIB Banknál 6,89%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Ez az elvárás azonban már a kezdetekben meghiúsulni látszik. Az első részletből megvalósuló, akár hárommillió euró értékű drónbeszerzés is jól rávilágít a helyzet ellentmondásaira, mivel ezekhez az eszközökhöz jellemzően olyan kínai chipeket használnak, amilyeneket az orosz drónokba is beépítenek.

A beszerzési nehézségek ráadásul tovább fokozódhatnak, amikor a következő részletekből a frontvonalon kritikus fontosságú tüzérségi lőszereket próbálják majd beszerezni.
Címlapkép: Getty Images
#hitel #támogatás #európai unió #ukrajna #oroszország #fegyver #világ #drón #volodimir zelenszkij #orosz-ukrán háború #védelmi kiadások

Jelentem Mégsem
1 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Felix DeSouza
16 perce
Helyes, le kell foglalni minden orosz vagyont az okozott károkért cserébe és még azzal is bőven Ukrajna jár rosszul.
0
0
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:37
15:33
15:30
15:22
15:15
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. június 8.
Vagyonvisszaszerzés 2026: így szerezheti vissza az állam a NER-oligarchák milliárdjait - küszöbön az ország történetének legnagyobb perei
2026. június 7.
Hiába a 25%-os béremelés: így sincsenek elegen, akik gondoskodhatnának az idős magyarokról
2026. június 8.
Egyre tisztább a kép: emelkedett daganatkockázat jelentkezhet a meddőségi kezelésen átesett nőknél
2026. június 8.
Balaton vagy Adria? Meglepő, hol nyaralhat olcsóbban egy magyar család 2026-ban
2026. június 7.
Kísérteties titkot rejt a nyugati határsáv: 80 éve egy virágzó magyar falu tűnt el a föld színéről
NAPTÁR
Tovább
2026. június 8. hétfő
Medárd
24. hét
Június 8.
Az óceánok világnapja
Június 8.
Húsmentes világnap
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Felrobbant a Druzsba, óriási erőkkel támadnak az oroszok: még nem tudni, mekkora a kár
2
2 hete
Most érkezett! Fegyveres felkelés indulhat Putyin ellen: óriási lázadás érik Oroszországban?
3
6 napja
Pánikol Európa: újabb ország lengette be, hogy csatlakozna az EU-hoz - úgy tűnik, a világ egyik leggazdagabb országa is beadja a derekát?
4
3 hete
Lépett Irán: teljesen megbénulhat a világ egyik legfontosabb tengeri útvonala
5
4 napja
Egyértelműen üzent Magyar Péternek a Kreml: ezt várják a Tisza-kormánytól az oroszok
PÉNZÜGYI KISOKOS
Hirdetmény
A pénzügyi termékek tájékoztatója. Alaposan olvassuk el a szerződés aláírása előtt, hiszen a fő és kisebb költségeket is itt találjuk. A bankok a fiókjukban függesztik ki, de a honlapjukon is elérhető.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. június 8. 14:31
Ingyenjegyeket osztanak Budapest egyik legmenőbb strandjára: sokan igényelhetik, itt vannak a részletek
Pénzcentrum  |  2026. június 8. 12:59
Egyre tisztább a kép: emelkedett daganatkockázat jelentkezhet a meddőségi kezelésen átesett nőknél
Agrárszektor  |  2026. június 8. 14:32
Durván esett a nagy vágóhidak árbevétele, maradt a veszteség is