Zelenszkij rendkívüli bejelentése után kiderült: zárolt orosz vagyonból is fizethetik a védelmi kiadásokat

Hamarosan megkezdődik az Európai Unió Ukrajnának szánt, 90 milliárd eurós hitelcsomagjának folyósítása, amelyből mintegy 60 milliárd eurót az ország védelmi képességeinek erősítésére fordítanak. Bár Brüsszel elsősorban a saját hadiiparát kívánja támogatni a forrásokból, a gyakorlatban a szigorú uniós beszerzési feltételek már a legelső fegyvervásárlásoknál is komoly nehézségeket okoznak - írja az Euronews.

Az első, 5,9 milliárd eurós részlet átutalása napokon belül, június közepén várható. Volodimir Zelenszkij elnök tájékoztatása szerint a teljes keretből a katonai kiadások fedezése után megmaradó összeget az ukrán állam mindennapi működésének biztosítására fordítják.

A számla kiegyenlítésére az Európai Unió fenntartja magának a jogot, hogy a befagyasztott, mintegy 200 milliárd euró értékű orosz vagyonelemeket is igénybe vegye.

- hangsúlyozzák a cikkben.

Brüsszel határozott célja, hogy a támogatás a lehető legnagyobb mértékben az európai védelmi ipart élénkítse. Külső beszállítókat elvileg csak abban az esetben lehetne bevonni, ha a szükséges felszerelés Európában nem érhető el, vagy ha az uniós szállítás túl lassú lenne a sürgető ukrán igények kielégítéséhez.

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Ez az elvárás azonban már a kezdetekben meghiúsulni látszik. Az első részletből megvalósuló, akár hárommillió euró értékű drónbeszerzés is jól rávilágít a helyzet ellentmondásaira, mivel ezekhez az eszközökhöz jellemzően olyan kínai chipeket használnak, amilyeneket az orosz drónokba is beépítenek.

A beszerzési nehézségek ráadásul tovább fokozódhatnak, amikor a következő részletekből a frontvonalon kritikus fontosságú tüzérségi lőszereket próbálják majd beszerezni.