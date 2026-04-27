verekedés, ököl, harc, erőszak
Sport

Elképesztő, amit a kapus csinált a spanyol rangadón: kiállították, majd ezután még verekedni kezdett + videó

Pénzcentrum
2026. április 27. 14:43

Brutális jelenet játszódott le a spanyol másodosztályban: a Real Zaragoza kapusa, Esteban Andrada a kiállítását követően ököllel ütötte meg a Huesca csapatkapitányát - jelentette a BBC Sport.

Az argentin hálóőr, Esteban Andrada a spanyol másodosztály kiesési rangadóján, a Zaragoza-Huesca meccs legvégén a hosszabbításban kapta meg a második sárga lapját, miután fellökte a Huesca egyik játékosát. A piros lapot követően azonban ahelyett, hogy elhagyta volna a pályát, odarohant Jorge Pulidóhoz, a Huesca csapatkapitányához, és arcon ütötte.

Az incidens tömeges dulakodásba torkollott. Ennek végén a játékvezető a Huesca kapusát, Dani Jiménezt és a Zaragoza játékosát, Dani Tasendét is kiállította. Andrade ütéséről itt egy videó:

@futebolarteealegria

♬ som original - futebolealegria

A Real Zaragoza egy hivatalos közleményben ítélte el a kapus viselkedését. Kiemelték, hogy "a látott jelenetek méltatlanok ehhez a sportághoz", és a klub megteszi a szükséges fegyelmi lépéseket. A kommüniké szerint az eset nem tükrözi a Zaragoza értékeit. A csapat ugyanis mindig a sportszerűséget és az ellenfél tiszteletét tartja szem előtt. Az esetről itt egy videó: 

A 35 éves, négyszeres argentin válogatott Andrada a mexikói Monterreytől szerepel kölcsönben Zaragozában. A kapus később nyilvánosan bocsánatot kért.

Nagyon sajnálom a történteket. Ez a viselkedés nem méltó a klubhoz, a szurkolókhoz, és különösen nem egy hozzám hasonló hivatásos sportolóhoz. Egész pályafutásom során mindössze egyetlen piros lapot kaptam, azt is a tizenhatoson kívüli kezezésért

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 106 053 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,61%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

- fogalmazott Andrada, hozzátéve, hogy minden kiszabott büntetést elfogad.

A Huesca vezetőedzője, José Luis "az önkontroll teljes elvesztéséről" beszélt. "Bele tudom képzelni magam a helyzetükbe, hiszen tudom, mekkora volt a tét. Ez a reakció azonban megmagyarázhatatlan és elfogadhatatlan. Ennek a mérkőzésnek az aragóniai futball ünnepének kellett volna lennie" - mondta a tréner.

A találkozót végül Óscar Sielva góljával 1-0-ra a Huesca nyerte meg, de öt fordulóval a szezon vége előtt mindkét csapat a kiesőzónában áll. David Navarro, a Zaragoza vezetőedzője szintén elnézést kért, és kiemelte: "Vannak olyan határok, amelyeket egyszerűen nem léphetünk át."
Címlapkép: Getty Images
