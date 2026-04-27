Döbbenetes tragédia: 19 évesen halt meg a pécsi kosárlabdázó

Tragikus hirtelenséggel, mindössze 19 éves korában elhunyt Márkus Péter, a PVSK-Veolia U21-es csapat játékosa - ezt a klub közölte a közösségi médiában.

A mindössze 19 éves kosaras halálhírét klubja adta hírül, amely mély megrendüléssel fogadta a veszteséget. A megemlékezés szerint Márkus Péter "hatalmas szívével és kivételes küzdeni akarásával" igazi példakép volt környezete számára.

Az egyesület közölte, hogy a játékos emlékét örökre megőrzik. A csapat közössége őszinte részvétét és együttérzését fejezte ki a gyászoló családnak, a barátoknak, valamint a néhai sportoló csapattársainak ebben a nehéz időszakban.

A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének adatai alapján Márkus Péter utoljára december 19-én lépett pályára a PVSK U21-es csapatában, ahol egy 102–62-es győzelem részese volt.