hátulról nézve a vevők kezét az árverés során az árverésvezető felé emelő vevők
Sport

Szédületes pénzt fizetett valaki a legendás jégkorongozó mezéért: soha ennyibe nem került még semmi

Pénzcentrum
2026. április 27. 14:24

Egyszer már eladták valakinek ugyanezt a mezt, és az akkori vevő most elég szép profittal tudta továbbadni.

2,8 millió dollárért, vagyis mintegy 870 millió forintért kelt el Wayne Gretzky meze, amelyet az 1988-as Stanley-kupa-döntőben viselt. Ezzel a ruhadarab a profi jégkorong történetének valaha volt legdrágább sportrelikviája lett.

Wayne Gretzky, a legendás kanadai játékos - akit a sportágban csak "The Great One" néven emlegetnek - az Edmonton Oilers színeiben lépett jégre a 99-es számú mezben. A mez történelmi jelentőségét az adja, hogy Gretzky a Boston Bruins elleni finálé negyedik, mindent eldöntő mérkőzésén viselte. Ezzel a győzelemmel szerezte meg negyedik, egyben utolsó bajnoki címét az edmontoni csapattal.

A vasárnapi árverésen kifizetett hatalmas összeg különösen annak fényében figyelemre méltó, hogy a mezt 2022 júniusában egyszer már értékesítették. Bár az akkori 1,4 millió dolláros vételár is abszolút rekordnak számított, a sportrelikvia most ennek pontosan a duplájáért talált új gazdára.
