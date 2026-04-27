Elképesztő méreteket öltött a vízhiány itthon egyre rosszabb a helyzet, és még a felmelegedés is rátesz egy lapáttal

Tovább súlyosbodik az országos aszály, érdemi csapadékra a héten sem számíthatunk. A tartósan száraz időjárás miatt a talaj vízhiánya az Alföldön már drasztikus méreteket öltött. A hétvége pedig eső helyett csupán további felmelegedést hoz.

A HungaroMet tájékoztatása szerint a Kárpát-medence időjárását a következő napokban északi áramlás alakítja. Ez tartósan száraz levegőt szállít a térségbe, emiatt az ország túlnyomó részén csapadékmentes marad az idő. Mindössze kedden és szerdán fordulhat elő gyenge zápor a délnyugati határvidéken. Vasárnap a szélirány déliesre fordul, ami csapadékot továbbra sem hoz, csupán a felmelegedést erősíti - jelentette a Portfolio.

A tartós csapadékhiány miatt a talaj nedvességtartalma folyamatosan csökken. Egy kisebb Vas és Zala vármegyei területet leszámítva a felső húsz centiméteres réteg az egész országban teljesen kiszáradt. A mélyebb, egy méter vastag talajrétegben is egyre nő a nedvességhiány. Az Alföld jelentős részén ez a vízhiány már a 100 millimétert is meghaladja.

