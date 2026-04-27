Egyetlen halászhajó légi felvétele egy kiszáradt tómeder száraz felszínén. Drónnal készült. Burdur, Törökország.
Gazdaság

Elképesztő méreteket öltött a vízhiány itthon egyre rosszabb a helyzet, és még a felmelegedés is rátesz egy lapáttal

Pénzcentrum
2026. április 27. 14:25

Tovább súlyosbodik az országos aszály, érdemi csapadékra a héten sem számíthatunk. A tartósan száraz időjárás miatt a talaj vízhiánya az Alföldön már drasztikus méreteket öltött. A hétvége pedig eső helyett csupán további felmelegedést hoz.

A HungaroMet tájékoztatása szerint a Kárpát-medence időjárását a következő napokban északi áramlás alakítja. Ez tartósan száraz levegőt szállít a térségbe, emiatt az ország túlnyomó részén csapadékmentes marad az idő. Mindössze kedden és szerdán fordulhat elő gyenge zápor a délnyugati határvidéken. Vasárnap a szélirány déliesre fordul, ami csapadékot továbbra sem hoz, csupán a felmelegedést erősíti - jelentette a Portfolio.

A tartós csapadékhiány miatt a talaj nedvességtartalma folyamatosan csökken. Egy kisebb Vas és Zala vármegyei területet leszámítva a felső húsz centiméteres réteg az egész országban teljesen kiszáradt. A mélyebb, egy méter vastag talajrétegben is egyre nő a nedvességhiány. Az Alföld jelentős részén ez a vízhiány már a 100 millimétert is meghaladja.

Semjén Zsolt lemondott

Semjén Zsolt 1994 és 1998 között, illetve 2002-től országgyűlési képviselő, 2010 óta Magyarország miniszterelnök-helyettese volt.

PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. április 26. 09:50
Csernobil 40: mit tanult a világ minden idők legnagyobb ipari katasztrófájából?  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
MEDIA1  |  2026. április 27. 13:10
Magyar Péter reagált Mészáros Lőrincnek a TV2 ügyében: készüljön a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Védelmi Hivatalnál meghallgatásokra!
A leendő miniszterelnök Facebookon reagált arra, hogy Mészáros Lőrinc, a TV2 Csoport és a Mészáros C...
Bankmonitor  |  2026. április 27. 10:43
Bankot váltanál? Az OTP exkluzív bankszámlája 2 évig ingyenes!
A hazai bankszámlapiacon ritka az olyan ajánlat, ami hosszú távú díjmentességet és kiemelkedően maga...
Holdblog  |  2026. április 25. 09:18
Az olajárban mindenképp marad kockázati prémium
Az új kőolaj-beruházásoknak és az eletrifikációnak is új löketet adhat a közel-keleti háború. Mivel...
ChikansPlanet  |  2026. április 24. 08:00
A kihalás szélére sodorták, de végül meg is mentették az emberek a szardíniai griffon keselyűket
Egy évtizede még a kihalás fenyegette Szardínián a griffon keselyűket, számuk azonban egy friss méré...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 27.
Váratlan trend söpör végig az Alza webshopjában: tömegek veszik így a drága műszaki cikkeket, hazánk lett a tesztpiac
2026. április 26.
Évekig homályban tartották hazánkat az atombalesetről: erre kevesen gondolnak, pedig mindannyiunk életére hatással van
2026. április 27.
Továbbra is terjed a gyilkos kór: 80 országban regisztrálták, százezrek halnak bele évente
2026. április 27.
Kimondták az igazságot, szinte teljesen megbénult a vidéki turizmus: óriási feladat előtt áll a Tisza-kormány
2026. április 26.
Súlyos tévhit dőlt meg a hazai ingatlanokról: teljesen más oka van annak, hogy ennyien élnek saját lakásban
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
4 napja
Váratlan fordulat a befagyasztott pénzek ügyében: Magyar Péterék kezébe került Orbán Viktor gigantikus védelmi terve
2
1 hete
Hatalmas katonai botrány van kibontakozóban a magyar határ mellett: súlyos gyanúba keveredett a hazánkban is aktív fegyvergyártó
3
5 napja
Hidegzuhany kora reggel: csúnya pofont kapott a forint az éjszaka folyamán
4
5 napja
Hivatalos, bezár a híres vidéki gyár: 600 dolgozó jövője kérdéses, év végén szüntetik meg a termelés
5
5 napja
Új szintre léptek a csalók, egy pillanat alatt lenullázhatják a bankszámládat, a rendőrség kiadta a figyelmeztetést
PÉNZÜGYI KISOKOS
Adóellenőrzés
a szükséges iratok, nyilvántartások, számítások, tények és körülmények vizsgálata arra vonatkozóan, hogy az adózók eleget tettek-e, illetve helyesen tettek-e eleget az adózással kapcsolatos, jogszabályban meghatározott kötelezettségeiknek.

EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 27. 13:45
Kiszivárgott egy videó Putyin eltitkolt lányáról: egy európai fővárosban bukkant fel, kiderült miből él most
Pénzcentrum  |  2026. április 27. 13:04
Továbbra is terjed a gyilkos kór: 80 országban regisztrálták, százezrek halnak bele évente
Agrárszektor  |  2026. április 27. 14:34
Váratlan dolog történt a magyar boltokban: erre nem sokan számítottak