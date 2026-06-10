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Világ

Tehetetlenek az ukrán zavarórendszerek: rekordmennyiségű orosz csapás éri a déli harcvonalat

Pénzcentrum
2026. június 10. 12:15

Az ukrán elektronikai hadviselési rendszerek hiányosságai miatt az orosz irányított siklóbombák rendkívül pontosan találnak célba a zaporizzsjai frontszakaszon. A repülőgépekről, biztonságos távolságból indítható fegyverek alkalmazása folyamatosan intenzívebbé válik, a bevetések száma pedig az elmúlt időszakban új rekordokat döntött - számolt be a Portfolio.

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A legfrissebb műholdfelvételek tanúsága szerint Hulajpole térségében az orosz erők sikeresen játsszák ki az ukrán zavarási kísérleteket. Szakértői elemzések szintén megerősítik, hogy az ukrán védelem ezen a szakaszon nem rendelkezik megfelelő eszközökkel az orosz siklóbombákra szerelt navigációs és pályakorrekciós rendszerek hatékony blokkolására, aminek következtében a fegyverek pontosan csapódnak be az ukrán állások előtti erdősávokba.

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Ezek a speciális irányítómodullal felszerelt bombák jelentős taktikai előnyt biztosítanak a támadóknak. A hordozó repülőgépek – elsősorban Szu–35-ös vadászgépekkel kísért Szu–34-es vadászbombázók – a frontvonal mögül, több tíz kilométeres távolságból indíthatják el a csapásokat, így jórészt az ukrán légvédelmi rendszerek hatótávolságán kívül maradhatnak.

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Az ukrán vezérkar beszámolói szerint a siklóbombák alkalmazása a teljes frontvonalon egyre intenzívebbé válik. Ezt támasztják alá a statisztikák is, amelyek szerint májusban, egyetlen hónap alatt közel 7500 ilyen fegyvert vetettek be. Ez a jelentős növekedés azt jelenti, hogy az orosz légierő naponta átlagosan mintegy 240 irányított légicsapást hajtott végre.
Címlapkép: Getty Images
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