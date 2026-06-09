A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 337,77 pontos, 0,25 százalékos csökkenéssel 133 372,63 ponton zárt kedden.
Rendkívüli fejlemények a magyarországi üzemben történt robbanás után: a Mol szerint ez történt velük
Minden sérült elhagyhatta a kórházat a tiszaújvárosi MOL-üzemben történt baleset után, sőt ketten már újra munkába is álltak. Miután a területet biztonságossá tették, jelenleg párhuzamosan zajlanak a helyreállítási munkálatok és a hatósági vizsgálatok.
A kórházi ellátást követően a dolgozók már otthonukban lábadoznak, a vállalat pedig a teljes felépülésükig támogatást nyújt számukra.
Az Olefin–1 üzem sikeres szénhidrogén-mentesítése után megkezdődhetett a károk felszámolása. A szakemberek már dolgoznak a sérült berendezések elbontásán és a rendszerek alapos műszaki ellenőrzésén. A javításhoz elengedhetetlen állványozási munkálatok már folyamatban vannak, és a szakértők az új eszközök beszerzését is elindították.
Ezzel párhuzamosan a baleset pontos okainak és körülményeinek tisztázása is zajlik. A MOL szorosan együttműködik az illetékes hatóságokkal, a felállított vizsgálóbizottság munkáját pedig a kormány által kirendelt szakértők is támogatják.
Kijev és Brüsszel között egyre inkább érezhető a feszültség a csatlakozási folyamatok tárgyalása miatt.
Az ukrán elnök szerint megköszönte az amerikai küldötteknek, hogy a következő hetekben aktívan részt kívánnak venni a békefolyamat előmozdításában.
Egy friss miniszteri rendelet értelmében emelkednek a biztonsági üzemanyag-tartalékok értékesítési és nagykereskedelmi árai.
Egy szakember szerint Trump viselkedése és testtartása neurológiai problémára utalhatott egy nyilvános eseményen.
Hivatalos: óriási összeget utaltak át Ukrajnának - nem semmi feltételekhez kötötte Brüsszel az újabb segélyt
A brüsszeli testület tájékoztatása szerint a finanszírozás feltételeként Kijevnek érdemi reformokat kellett végrehajtania több kulcsfontosságú területen.
Zelenszkij rendkívüli bejelentése után kiderült: zárolt orosz vagyonból is fizethetik a védelmi kiadásokat
Brüsszel határozott célja, hogy a támogatás a lehető legnagyobb mértékben az európai védelmi ipart élénkítse
Riasztást adtak ki Kelet-Lettországban, miután egy azonosítatlan drón behatolt az ország légterébe.
Egy vasúti dolgozó meghalt, több szerelvényt leállítottak, a krími személyvonatok utasait evakuálták.
A találkozón az Ukrajnának nyújtandó további támogatások voltak napirenden, részt vett rajta a német kancellár és a francia elnök is.
Ukrajna története egyik legnagyobb dróncsapását mérte Szentpétervárra és környékére, éppen egy gazdasági fórum zárónapján.
Hivatalos üzenet érkezett az orosz partnertől: tisztáznák a magyar óriásberuházás árait és határidőit
Diplomáciai csatornákon keresztül már jelezte Magyarországnak a Roszatom, hogy kész részt venni a Paks II. atomerőmű-projekt átvilágításában.
Nincs érdemi előrelépés: az orosz külügyminiszter szerint az Egyesült Államok nem akar valódi megállapodást
Nem lát érdemi előrelépést az ukrajnai háború rendezésében Szergej Lavrov orosz külügyminiszter.
Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtökön jelezte, hogy továbbra sem kíván engedni az ukrajnai háborúval kapcsolatos alapvető követeléseiből.
Az orosz hadsereg két irányított légi rakétával és 216 csapásmérő, valamint álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat péntekre virradóra,
A román védelmi minisztérium tájékoztatása szerint a robbanás helyi idő szerint fél tizenegy körül történt.
A csúcstalálkozó előkészületeit Fegyir Sándor, Ukrajna budapesti nagykövete is megerősítette.
Nyílt lázadás Donald Trump ellen: saját párttársai segítettek megszavazni a milliárdos ukrajnai segélycsomagot
A törvényhozás alsóháza 226–195 arányban fogadta el a törvénycsomagot.
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Bár a harmadik világháború nem feltétlenül áll a küszöbön, az orosz terjeszkedési törekvések és a NATO egységének megingása komoly biztonsági kockázatot jelent Európa számára.
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