Rendkívüli fejlemények a magyarországi üzemben történt robbanás után: a Mol szerint ez történt velük

Minden sérült elhagyhatta a kórházat a tiszaújvárosi MOL-üzemben történt baleset után, sőt ketten már újra munkába is álltak. Miután a területet biztonságossá tették, jelenleg párhuzamosan zajlanak a helyreállítási munkálatok és a hatósági vizsgálatok.

A kórházi ellátást követően a dolgozók már otthonukban lábadoznak, a vállalat pedig a teljes felépülésükig támogatást nyújt számukra.

Az Olefin–1 üzem sikeres szénhidrogén-mentesítése után megkezdődhetett a károk felszámolása. A szakemberek már dolgoznak a sérült berendezések elbontásán és a rendszerek alapos műszaki ellenőrzésén. A javításhoz elengedhetetlen állványozási munkálatok már folyamatban vannak, és a szakértők az új eszközök beszerzését is elindították.

Ezzel párhuzamosan a baleset pontos okainak és körülményeinek tisztázása is zajlik. A MOL szorosan együttműködik az illetékes hatóságokkal, a felállított vizsgálóbizottság munkáját pedig a kormány által kirendelt szakértők is támogatják.