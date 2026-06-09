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Rendkívüli fejlemények a magyarországi üzemben történt robbanás után: a Mol szerint ez történt velük

Pénzcentrum
2026. június 9. 18:29

Minden sérült elhagyhatta a kórházat a tiszaújvárosi MOL-üzemben történt baleset után, sőt ketten már újra munkába is álltak. Miután a területet biztonságossá tették, jelenleg párhuzamosan zajlanak a helyreállítási munkálatok és a hatósági vizsgálatok.

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A kórházi ellátást követően a dolgozók már otthonukban lábadoznak, a vállalat pedig a teljes felépülésükig támogatást nyújt számukra.

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Az Olefin–1 üzem sikeres szénhidrogén-mentesítése után megkezdődhetett a károk felszámolása. A szakemberek már dolgoznak a sérült berendezések elbontásán és a rendszerek alapos műszaki ellenőrzésén. A javításhoz elengedhetetlen állványozási munkálatok már folyamatban vannak, és a szakértők az új eszközök beszerzését is elindították.

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Ezzel párhuzamosan a baleset pontos okainak és körülményeinek tisztázása is zajlik. A MOL szorosan együttműködik az illetékes hatóságokkal, a felállított vizsgálóbizottság munkáját pedig a kormány által kirendelt szakértők is támogatják.
Címlapkép: Getty Images
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