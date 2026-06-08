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Ingyenjegyeket osztanak Budapest egyik legmenőbb strandjára: sokan igényelhetik, itt vannak a részletek

Pénzcentrum
2026. június 8. 14:31

A XIII. kerület idén nyáron is átvállalja a Dagály strandbelépők árát a kisgyermekes családok számára: három alkalommal teljesen ingyen mehetnek strandolni azok, akik életvitelszerűen a kerületben élnek, és rendelkeznek partnerkártyával. A belépők június 1. és július 15. között igényelhetők a Smart City applikáción keresztül, a kuponok pedig június 20. és augusztus 31. között használhatók fel hétköznapokon.

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A XIII. kerület idén nyáron is támogatja a kisgyermekes családokat: három alkalommal ingyen mehetnek be a Dagály strandra azok, akik állandó kerületi lakcímmel élnek, és a családban legalább egy szülő rendelkezik partnerkártyával. Az önkormányzat 2026-ban is átvállalja a belépők árát, a jogosultaknak mindössze egy rövid pályázatot kell benyújtaniuk. A támogatás a partnerkártyával rendelkező szülőre és a vele együtt élő gyermekekre igényelhető, feltétel, hogy a család életvitelszerűen a XIII. kerületben éljen. A belépők június 1. és július 15. között kérhetők, a felhasználás pedig június 20. és augusztus 31. között lehetséges hétköznapokon - olvasható az önkormányzat oldalán.

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Az igénylés teljes egészében digitálisan zajlik: a Budapest13 Smart City applikációban kell regisztrálni, majd a „Partnerkártya és jegyek” menüpontban kiválasztani a megfelelő utalványt. Az applikáció automatikusan jelzi, hogy hány gyermekre igényelhető a támogatás, és a jóváhagyás után megjelenik a kupon QR‑kódja, amelyet a Dagály fürdő bejáratánál kell felmutatni. A rendszer az e‑partnerkártyát is kezeli, így plasztik kártyára sincs feltétlenül szükség: aki még nem rendelkezik vele, az applikáción keresztül igényelheti, a kérelmeket érkezési sorrendben bírálják el.

A kerület arra figyelmeztet, hogy az utalványok egyszer használhatók fel, ezért érdemes őket bizalmasan kezelni. A program célja, hogy a helyi családok számára elérhetőbbé tegye a nyári strandolást, és csökkentse a fővárosi fürdők egyre magasabb belépődíjainak terhét. A Dagály népszerűsége miatt várhatóan idén is sokan élnek majd a lehetőséggel, különösen a kisgyermekes családok, akiknek a nyári szabadidős programok költségei jelentősen megemelkedtek az elmúlt években.

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Címlapkép: Getty Images
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