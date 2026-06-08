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Sport

Előre magyarázkodnak a horvátok: érdekes nyilatkozatot tett a kapitány, vajon mitől tartanak?

Pénzcentrum
2026. június 8. 14:24

Zlatko Dalić, a horvát válogatott szövetségi kapitánya elismerte, hogy csapata számára kedvezőtlen az Anglia elleni nyitómérkőzés a világbajnokságon, mivel több kulcsjátékosa is formahanyatlással küzd, vagy éppen sérülésből igyekszik visszatérni.

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Horvátország 2–1-re győzte le Szlovéniát a legutóbbi felkészülési mérkőzésén, a keret kijelölése azonban komoly fejtörést okoz Zlatko Dalić szövetségi kapitánynak. A Manchester Cityben futballozó Mateo Kovačićnak és Josip Gvardiolnak egyaránt sérülés után kell újra formába lendülnie, ami komoly kockázatot jelent a 2018-ban ezüst-, 2022-ben pedig bronzérmes válogatott számára.

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Az ötödik világbajnokságára készülő Luka Modrić arccsonttöréséből lábadozva, védőmaszkban lépett pályára a szlovének ellen, és bár szép gólt szerzett Varasdon, ő is a meccshiánnyal küzdő labdarúgók közé tartozik.

Kovačić, Gvardiol és Modrić hosszú ideje nem játszanak rendszeresen, így nincsenek az optimális formájukban. Különösen Kovačić helyzete nehéz, aki alig kapott lehetőséget ebben a szezonban, pedig hatalmas szükségünk lenne rá. Gvardiol ugyan már visszatért, de tudom, hogy még nem százszázalékos. Nem rendelkezünk mély kerettel, márpedig ők a legfontosabb játékosaink közé tartoznak

- fogalmazott Dalic, aki azt is hozzátette: ilyen körülmények között nem annyira optimális az, hogy éppen a nagy esélyes Anglia ellen kezdik a csoportkört.

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Talán jobb lett volna később összecsapni az angolokkal, mert az első mérkőzés mindent romba dönthet. A 2024-es Európa-bajnokság nyitányán 3–0-s vereséget szenvedtünk Spanyolországtól, és utána már nem tudtunk talpra állni. Korábban viszont 2018-ban legyőztük Nigériát, 2022-ben pedig döntetlent játszottunk Marokkóval. Most nincs választási lehetőségünk, az első találkozó a legfontosabb, így mindent megteszünk a győzelemért

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 - fogalmazott Dalić. Kifejtette azt is, miért gondolja komoly ellenfélnek Angliát.

Rendkívül erős csapatról van szó, amely a világ legszínvonalasabb bajnokságára épül, ráadásul rendkívül gólratörő és gyors futballt játszanak. Láttam az Új-Zéland elleni mérkőzésüket, de az nem szolgáltatott valós képet a tudásukról. Mindig optimista vagyok, igyekszem majd feltüzelni a csapatomat, és mindent megteszünk a győzelemért

- zárta gondolatait a horvátok kapitánya.
Címlapkép: Getty Images
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