A legnagyobb kihívást továbbra is a krónikus munkaerőhiány jelenti.
Drasztikus fordulatot vesz Magyarország időjárása: hosszú napokra búcsút inthetünk a kánikulának
Egy Atlanti-óceán felől érkező hidegfront jelentősen átalakítja Magyarország időjárását a hét közepétől. A kezdeti kánikulát követően országszerte szeszélyes eloszlású záporokra, erős szélre és érezhető lehűlésre kell készülni, a tartós meleg pedig várhatóan csak a jövő hét után tér vissza.
Európa nagy részének időjárását jelenleg egy hatalmas kiterjedésű anticiklon határozza meg, amelyet azonban egy közeledő ciklon hamarosan kettészakít. "Ez a légköri képződmény a következő napokban hidegfrontot sodor hazánk fölé, ami többfelé hoz csapadékot, emellett országos lehűlést és szeles időt okoz" - tájékoztatta a 24.-hut Molnár László meteorológus. A hét első két napján még a napsütés dominál, hétfőn és kedden a legmagasabb nappali hőmérséklet elérheti a 27–32 fokot, ám kedd délutántól a nyugati és északi megyékben már kialakulhatnak záporok és zivatarok.
Szerdán és csütörtökön a front lassan átvonul az ország felett. Bárhol eleredhet az eső, a csapadék eloszlása azonban rendkívül egyenetlennek ígérkezik. Míg a nyugati országrészben és az Északi-középhegységben kiadós, akár 10–30 milliméternyi eső is eshet, addig a középső területeken előfordulhat, hogy teljesen szárazon marad a föld.
Péntektől elsősorban az északkeleti tájakon várhatók napi szinten záporok, bár kisebb eséllyel az ország más részein is kialakulhat csapadék. A hét második felében a hőérzetet leginkább az élénk, gyakran erős északnyugati szél, valamint a visszaeső hőmérséklet határozza meg. A nappali maximumok 21 és 27 fok közé süllyednek, ami elmarad a június elején megszokott átlagtól. Ez a szeles, hűvösebb időjárás tartósnak ígérkezik, a kánikula visszatérésére a jelenlegi előrejelzések szerint június 10-ig várni kell.
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