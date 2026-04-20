Az iráni fegyveres erők közleménye szerint a Kína felől érkező hajó elfogását fegyveres kalózakciónak tekintik.
Brutális győzelmet aratott az oroszpárti jelölt Magyarországtól keletre: mégis marad Putyinnak szövetségese az EU-ban?
Az exit pollok szerint Rumen Radev oroszbarát volt bolgár elnök pártja fölényes győzelmet aratott a bulgáriai parlamenti választásokon. Az eredmény lezárhatja az elmúlt évek politikai instabilitását. Ugyanakkor alapvetően megváltoztathatja az európai uniós tagállam eddigi külpolitikáját - írja a Reuters.
A szófiai Alpha Research kutatóintézet adatai alapján Radev pártja, a Haladó Bulgária a szavazatok 44 százalékát szerezte meg. Ezzel messze megelőzte a Bojko Boriszov volt miniszterelnök vezette GERB-et. Ez az alakulat korábban évtizedekig dominálta a bolgár belpolitikát, most azonban mindössze 12,5 százalékon áll.
Ha a hivatalos eredmények is ezt igazolják, ez lehet egyetlen párt legkiemelkedőbb eredménye az elmúlt évtizedekben. A vártnál nagyobb arányú győzelem egyben véget vethet a régóta tartó instabilitásnak. Ennek nyomán öt év alatt nyolc választást kellett tartani a balkáni országban. A részvételi arány 47 százalékos volt, ami jelentős növekedést mutat az előző voksoláshoz képest.
Radev a sajtótájékoztatóján a remény, a szabadság és az erkölcs győzelmének nevezte az eredményt. Az euroszkeptikus, egykori vadászpilóta politikus élesen ellenzi Ukrajna katonai támogatását. Januárban mondott le az államfői posztról, hogy elindulhasson a parlamenti választásokon.
Kampányában a Moszkvával való kapcsolatok javítása, valamint az orosz energiahordozók európai szállításának újraindítása mellett érvelt. Ezen felül élesen bírálta az Európai Unió megújuló energiaforrásokra való túlzott támaszkodását.
Bár pártja hatalmas fölénnyel nyert, Radev jelezte, hogy nyitott az együttműködésre a harmadik helyen végző, Európa-párti koalícióval. Ez a szövetség 11,3 százalékot ért el. A politikus ugyanakkor a kisebbségi kormányzás lehetőségét sem zárta ki. Ígéretet tett arra, hogy Bulgária folytatja európai útját, de nagyobb pragmatizmust sürgetett.
Úgy vélte, Európa áldozatul esett a saját morális ambícióinak. A második helyre szorult GERB vezetője, Bojko Boriszov elismerte a vereséget. Mindazonáltal figyelmeztetett: a választások csak az első hely sorsát döntik el, a kormányzásról a koalíciós tárgyalások határoznak.
A mostani választást azután írták ki, hogy decemberben tömegtüntetések buktatták meg az előző kormányt. A társadalmi elégedetlenség fő oka a januári euróbevezetés óta tapasztalható drágulás volt. Emellett komoly felháborodást váltott ki a korábbi kabinet adó- és járulékemeléseket tartalmazó költségvetési terve is. Radev sikeréhez jelentősen hozzájárult a választók frusztrációja. A bolgár szavazók ugyanis megelégelték a politikai instabilitást, valamint az évtizedek óta hatalmon lévő pártokhoz köthető rendszerszintű korrupciót.
