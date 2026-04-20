2026. április 20. hétfő Tivadar
13 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A bolgár zászló a torontói városháza Nathan Phillips téren lévő zászlórúdján.
Világ

Brutális győzelmet aratott az oroszpárti jelölt Magyarországtól keletre: mégis marad Putyinnak szövetségese az EU-ban?

Pénzcentrum
2026. április 20. 07:04

Az exit pollok szerint Rumen Radev oroszbarát volt bolgár elnök pártja fölényes győzelmet aratott a bulgáriai parlamenti választásokon. Az eredmény lezárhatja az elmúlt évek politikai instabilitását. Ugyanakkor alapvetően megváltoztathatja az európai uniós tagállam eddigi külpolitikáját - írja a Reuters.

A szófiai Alpha Research kutatóintézet adatai alapján Radev pártja, a Haladó Bulgária a szavazatok 44 százalékát szerezte meg. Ezzel messze megelőzte a Bojko Boriszov volt miniszterelnök vezette GERB-et. Ez az alakulat korábban évtizedekig dominálta a bolgár belpolitikát, most azonban mindössze 12,5 százalékon áll.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Ha a hivatalos eredmények is ezt igazolják, ez lehet egyetlen párt legkiemelkedőbb eredménye az elmúlt évtizedekben. A vártnál nagyobb arányú győzelem egyben véget vethet a régóta tartó instabilitásnak. Ennek nyomán öt év alatt nyolc választást kellett tartani a balkáni országban. A részvételi arány 47 százalékos volt, ami jelentős növekedést mutat az előző voksoláshoz képest.

Radev a sajtótájékoztatóján a remény, a szabadság és az erkölcs győzelmének nevezte az eredményt. Az euroszkeptikus, egykori vadászpilóta politikus élesen ellenzi Ukrajna katonai támogatását. Januárban mondott le az államfői posztról, hogy elindulhasson a parlamenti választásokon.

Kampányában a Moszkvával való kapcsolatok javítása, valamint az orosz energiahordozók európai szállításának újraindítása mellett érvelt. Ezen felül élesen bírálta az Európai Unió megújuló energiaforrásokra való túlzott támaszkodását.

Bár pártja hatalmas fölénnyel nyert, Radev jelezte, hogy nyitott az együttműködésre a harmadik helyen végző, Európa-párti koalícióval. Ez a szövetség 11,3 százalékot ért el. A politikus ugyanakkor a kisebbségi kormányzás lehetőségét sem zárta ki. Ígéretet tett arra, hogy Bulgária folytatja európai útját, de nagyobb pragmatizmust sürgetett.

Úgy vélte, Európa áldozatul esett a saját morális ambícióinak. A második helyre szorult GERB vezetője, Bojko Boriszov elismerte a vereséget. Mindazonáltal figyelmeztetett: a választások csak az első hely sorsát döntik el, a kormányzásról a koalíciós tárgyalások határoznak.

A mostani választást azután írták ki, hogy decemberben tömegtüntetések buktatták meg az előző kormányt. A társadalmi elégedetlenség fő oka a januári euróbevezetés óta tapasztalható drágulás volt. Emellett komoly felháborodást váltott ki a korábbi kabinet adó- és járulékemeléseket tartalmazó költségvetési terve is. Radev sikeréhez jelentősen hozzájárult a választók frusztrációja. A bolgár szavazók ugyanis megelégelték a politikai instabilitást, valamint az évtizedek óta hatalmon lévő pártokhoz köthető rendszerszintű korrupciót.
Címlapkép: Getty Images
#európai unió #korrupció #infláció #választások #ukrajna #oroszország #euró bevezetés #tüntetés #világ #politika #bulgária

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
PÉNZÜGYI KISOKOS
Hitelfedezeti biztosítás 2
azt a biztosításfajtát jelenti, melynél a biztosító a hitelkártyán keletkezett tartozást a kártyabirtokos súlyos balesete vagy halála esetén teljes mértékben kifizeti

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
