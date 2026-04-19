Őrületes rekord dőlt meg az árverésen: elképesztő pénzt csengettek ki a világhírű hajókatasztrófa több mint százéves emlékéért

Rekordáron, 670 ezer fontért (kb. 280 millió forint) kelt el a Titanic egyik túlélőjének mentőmellénye egy angliai árverésen. A hajó 1912-es elsüllyedése óta ez volt az első alkalom, hogy egy ilyen tárgy kalapács alá került - számolt be a BBC.
A mentőmellényt a wiltshire-i Devizes városában működő Henry Aldridge & Son aukciósház árverezte el. A relikviát Laura Mabel Francatelli, az óceánjáró első osztályú utasa viselte, mielőtt mentőcsónakba szállt volna. A nő azon mintegy hétszáz ember közé tartozott, akik túlélték a katasztrófát. A több túlélő által is aláírt, tizenkét rekeszes mentőmellényt vállpárnákkal és oldalpántokkal is ellátták.
A végső ár jóval meghaladta a várakozásokat, hiszen az aukciósház előzetesen 250 és 350 ezer font közötti leütési árra számított. Andrew Aldridge aukcióvezető elmondta, hogy "elragadtatott" az eredménytől. Kiemelte, hogy a magas összeg jól tükrözi a Titanic története iránti töretlen érdeklődést.
Ugyanezen az árverésen 390 ezer fontért kelt el egy ülőpárna is, amely az óceánjáró egyik mentőcsónakjából származik. Ezt eredetileg Richard William Smith londoni teaimportőr egyik barátja őrizte meg a katasztrófa után. Smith az 1500 áldozat egyike volt, holttestét soha nem azonosították. A tárgyat a Tennessee állambeli Pigeon Forge-ban és a Missouri állambeli Bransonban működő Titanic Museum Attraction nevű intézmény vásárolta meg, hogy a jövőben kiállításon mutassák be a nagyközönségnek.
Az aukcióra nem sokkal azután került sor, hogy Southampton április 14-én megemlékezett a Titanic tragédiájának 114. évfordulójáról.
