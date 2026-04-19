2026. április 19. vasárnap Emma
17 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
|
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Őrületes rekord dőlt meg az árverésen: elképesztő pénzt csengettek ki a világhírű hajókatasztrófa több mint százéves emlékéért
Világ

Pénzcentrum
2026. április 19. 18:27

Rekordáron, 670 ezer fontért (kb. 280 millió forint) kelt el a Titanic egyik túlélőjének mentőmellénye egy angliai árverésen. A hajó 1912-es elsüllyedése óta ez volt az első alkalom, hogy egy ilyen tárgy kalapács alá került - számolt be a BBC.

A mentőmellényt a wiltshire-i Devizes városában működő Henry Aldridge & Son aukciósház árverezte el. A relikviát Laura Mabel Francatelli, az óceánjáró első osztályú utasa viselte, mielőtt mentőcsónakba szállt volna. A nő azon mintegy hétszáz ember közé tartozott, akik túlélték a katasztrófát. A több túlélő által is aláírt, tizenkét rekeszes mentőmellényt vállpárnákkal és oldalpántokkal is ellátták.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A végső ár jóval meghaladta a várakozásokat, hiszen az aukciósház előzetesen 250 és 350 ezer font közötti leütési árra számított. Andrew Aldridge aukcióvezető elmondta, hogy "elragadtatott" az eredménytől. Kiemelte, hogy a magas összeg jól tükrözi a Titanic története iránti töretlen érdeklődést.

Ugyanezen az árverésen 390 ezer fontért kelt el egy ülőpárna is, amely az óceánjáró egyik mentőcsónakjából származik. Ezt eredetileg Richard William Smith londoni teaimportőr egyik barátja őrizte meg a katasztrófa után. Smith az 1500 áldozat egyike volt, holttestét soha nem azonosították. A tárgyat a Tennessee állambeli Pigeon Forge-ban és a Missouri állambeli Bransonban működő Titanic Museum Attraction nevű intézmény vásárolta meg, hogy a jövőben kiállításon mutassák be a nagyközönségnek.

Az aukcióra nem sokkal azután került sor, hogy Southampton április 14-én megemlékezett a Titanic tragédiájának 114. évfordulójáról.
Címlapkép: Getty Images
#katasztrófa #árverés #hajó #aukció #múzeum #anglia #rekord #világ #történelem #font

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:27
18:01
17:42
17:25
17:05
PÉNZÜGYI KISOKOS
Díjmentes leszállítás
lehetőség az életbiztosítások fenntartására díjfizetés nélkül is. A tartam változatlan marad: a biztosítási összeg azonban az addig már befizetett díjak által fedezett mértékig (általában jelentősen) lecsökken.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
