Eladó a legendás tornásznő, Keleti Ágnes olimpiai éremgyűjteménye: borsos árat szabtak érte, kifizeti valaki?

A tavaly januárban, röviddel a 104. születésnapja előtt elhunyt ötszörös olimpiai bajnok tornász, Keleti Ágnes fiai úgy döntöttek, hogy eladják édesanyjuk páratlan olimpiai éremgyűjteményét. A család kifejezett célja, hogy a tíz éremből álló kollekció Magyarországon maradjon. Megfelelő hazai ajánlat hiányában azonban külföldi árverésre is bocsáthatják, vagy egy múzeumnak értékesíthetik a relikviákat - számolt be a Blikk.

Keleti Ágnes tavaly januárban hunyt el, pontosan egy héttel 104. születésnapja előtt. A legendás tornász ötször nyert olimpiai aranyérmet, de az övé volt három ezüst és két bronz is - ezeket árverezik el gyermekei.

Nemrégiben felavatták a legendás sportoló szobrát Budapesten: az eseményen részt vett Keleti Ágnes kisebbik fia, Rafael Bíró Keleti is. A hagyatéki eljárás lezárultával a fivérek, Rafael és Dániel közösen döntöttek édesanyjuk hagyatékának legértékesebb részéről. Ez a gyűjtemény az 1952-es és 1956-os olimpiákon nyert öt arany-, három ezüst- és két bronzéremből áll. Mivel a családnak gondolnia kell a saját nyugdíjas éveik anyagi biztonságára, a kollekció értékesítése mellett foglaltak állást.

A testvérek elsősorban azt szeretnék, ha ez a felbecsülhetetlen sporttörténeti kincs magyar tulajdonban maradna. Az azonban gyorsan kiderült, hogy a magyar állam nem kívánja megvásárolni a relikviákat, így most abban bíznak, hogy egy hazai alapítvány, egy magántőke-befektető vagy egy tehetős műgyűjtő tesz ajánlatot.

Amennyiben itthon nem találnak vevőt, a kollekciót egy külföldi aukciósházon keresztül értékesítik, de emellett egy külföldi múzeum is szóba jöhet potenciális vásárlóként.

A pontos irányárat egyelőre nem határozták meg. A hasonló olimpiai relikviák nemzetközi és hazai piacát figyelembe véve azonban az érmekért kapott összeg akár egy prémium kategóriás ingatlan árával is felérhet. Az ügyben várhatóan májusban, Dániel budapesti látogatása után történhet előrelépés. Rafael ígérete szerint a nyilvánosságot is tájékoztatják majd a tranzakció megkötéséről. Ekkor fog végleg eldőlni a magyar sporttörténelem egyik legfontosabb gyűjteményének sorsa.

