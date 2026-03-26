Te is vehetsz raliautót a NAV-tól: a valós becsérték feléért raktak fel egyet, bárkié lehet
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) elárverezi egy 1,2 milliárd forintos költségvetési csalási ügyben lefoglalt raliautót, amelyben hazai élvonalbeli versenyzők is érintettek. A 65 millió forintra értékelt, speciálisan felszerelt Škoda Fabia licitje áprilisban indul. A jármű kikiáltási ára a becsérték fele - írta meg a vezess.hu.
A hazai autósportot felkavaró ügy gyanúsítottjai a nyomozás szerint fiktív számlákkal, valós gazdasági teljesítés nélkül kerülték el az általános forgalmi adó befizetését. Az eljárás során a hatóságok több elismert és sikeres magyar raliversenyzőt is őrizetbe vettek, illetve letartóztattak. A NAV által lefoglalt vagyonelemek értékesítése a napokban megkezdődött. A kínálat legkülönlegesebb tétele az ügy egyik kulcsszereplőjéhez köthető versenyautó.
A NAV hivatalos elektronikus árverési felületén meghirdetett jármű egy 291 lóerős Škoda Fabia RS/R5 EVO Rally2. A négykerék-meghajtású autót 1,6 literes, négyhengeres turbómotorral és ötfokozatú szekvenciális sebességváltóval szerelték fel. A raliautó becsült értéke 65 millió forint, a licitálók azonban 32,5 millió forintos minimális ajánlattal is harcba szállhatnak érte.
Az árverés 2026. április 16-án reggel 8 órakor kezdődik, és április 19-én 21 órakor zárul.
A hatóság tájékoztatása szerint a murvás pályára beállított futóművel rendelkező gépjármű felszereltsége hiánytalan, aszfaltos szett azonban nem jár hozzá. Lényeges technikai részlet, hogy a motor megfelelő szoftver hiányában jelenleg nem indítható.
A blokkot 1500 kilométerrel ezelőtt újították fel, így a következő kötelező szervizig még nagyjából ugyanennyi futásteljesítmény maradt benne. A Magyar Nemzeti Autósport Szövetség (MNASZ) által 2022 nyarán kiállított gépkönyv alapján az ülések, a biztonsági övek és az üzemanyagtartály érvényessége még tart. A tűzoltókészülék hitelesítése viszont már lejárt.
