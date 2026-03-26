Te is vehetsz raliautót a NAV-tól: a valós becsérték feléért raktak fel egyet, bárkié lehet

2026. március 26. 11:23

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) elárverezi egy 1,2 milliárd forintos költségvetési csalási ügyben lefoglalt raliautót, amelyben hazai élvonalbeli versenyzők is érintettek. A 65 millió forintra értékelt, speciálisan felszerelt Škoda Fabia licitje áprilisban indul. A jármű kikiáltási ára a becsérték fele - írta meg a vezess.hu.

A hazai autósportot felkavaró ügy gyanúsítottjai a nyomozás szerint fiktív számlákkal, valós gazdasági teljesítés nélkül kerülték el az általános forgalmi adó befizetését. Az eljárás során a hatóságok több elismert és sikeres magyar raliversenyzőt is őrizetbe vettek, illetve letartóztattak. A NAV által lefoglalt vagyonelemek értékesítése a napokban megkezdődött. A kínálat legkülönlegesebb tétele az ügy egyik kulcsszereplőjéhez köthető versenyautó.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A NAV hivatalos elektronikus árverési felületén meghirdetett jármű egy 291 lóerős Škoda Fabia RS/R5 EVO Rally2. A négykerék-meghajtású autót 1,6 literes, négyhengeres turbómotorral és ötfokozatú szekvenciális sebességváltóval szerelték fel. A raliautó becsült értéke 65 millió forint, a licitálók azonban 32,5 millió forintos minimális ajánlattal is harcba szállhatnak érte.

Az árverés 2026. április 16-án reggel 8 órakor kezdődik, és április 19-én 21 órakor zárul.

Friss és élő eredmények, hírek a Sportonlineon; KATTINTS!

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 106 053 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,61%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A hatóság tájékoztatása szerint a murvás pályára beállított futóművel rendelkező gépjármű felszereltsége hiánytalan, aszfaltos szett azonban nem jár hozzá. Lényeges technikai részlet, hogy a motor megfelelő szoftver hiányában jelenleg nem indítható.

A blokkot 1500 kilométerrel ezelőtt újították fel, így a következő kötelező szervizig még nagyjából ugyanennyi futásteljesítmény maradt benne. A Magyar Nemzeti Autósport Szövetség (MNASZ) által 2022 nyarán kiállított gépkönyv alapján az ülések, a biztonsági övek és az üzemanyagtartály érvényessége még tart. A tűzoltókészülék hitelesítése viszont már lejárt.
