Lemásolta Ukrajna az oroszok szuperfegyverét: esélye sem lesz a légvédelemnek a pusztító újdonsággal szemben

Ukrajna egy saját fejlesztésű, légi indítású rakétán dolgozik. A fegyver a nehezen leküzdhető orosz Kindzsal mintájára készül. A Fire Point vállalat által tervezett eszköz sikeres hadrendbe állítása jelentősen kiterjesztené azt a területet, ahol az ukrán erők képesek csapást mérni az orosz stratégiai célpontokra - írta meg a Portfolio.

A dróngyártóként már bizonyított ukrán vállalat, a Fire Point hónapok óta fejleszti az FP-9 jelzésű fegyvert. Denisz Stilerman főmérnök tájékoztatása szerint az eszköz először földi indítású ballisztikus rakétaként áll hadrendbe. A hazai repülőgépipari tapasztalatokra építve azonban idővel elkészül a légi indítású változata is. Ez a fejlesztés emelné az FP-9-et az orosz Kindzsallal azonos kategóriába.

Az új fegyver a már tesztelés alatt álló FP-7 továbbfejlesztett, nagyobb változata. Ennek próbái idén nyáron kezdődhetnek meg. A tervek szerint a rakéta 850 kilométeres hatótávolsággal és 800 kilogrammos harcirésszel rendelkezik majd.

A nagy magasságból történő légi indítás komoly előnye, hogy akár több száz kilométerrel is megnövelheti a hatótávolságot. Emellett a rakéta sebessége és manőverezőképessége drasztikusan megnehezíti a leküzdését. A mintául szolgáló orosz Kindzsal akár a hangsebesség majdnem hatszorosával is képes repülni. Ez a fegyver már bebizonyította, hogy az ilyen típusú rakéták semlegesítése a legkorszerűbb légvédelmi rendszerek számára is komoly kihívást jelent. Egy saját fejlesztésű, hasonló képességű ukrán rakéta megjelenése rendkívül hatékony mélységi csapásmérő eszközt biztosítana. A dróntámadások miatt folyamatos nyomás alatt lévő orosz légvédelem csak nagyon nehezen tudna védekezni vele szemben.