Fizz Liga
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
Rakétahüvely kilövésre készen. Az ország ellenségeinek veszélyes tömegpusztító fegyverei.
Lemásolta Ukrajna az oroszok szuperfegyverét: esélye sem lesz a légvédelemnek a pusztító újdonsággal szemben

2026. április 19. 11:06

Ukrajna egy saját fejlesztésű, légi indítású rakétán dolgozik. A fegyver a nehezen leküzdhető orosz Kindzsal mintájára készül. A Fire Point vállalat által tervezett eszköz sikeres hadrendbe állítása jelentősen kiterjesztené azt a területet, ahol az ukrán erők képesek csapást mérni az orosz stratégiai célpontokra - írta meg a Portfolio.

A dróngyártóként már bizonyított ukrán vállalat, a Fire Point hónapok óta fejleszti az FP-9 jelzésű fegyvert. Denisz Stilerman főmérnök tájékoztatása szerint az eszköz először földi indítású ballisztikus rakétaként áll hadrendbe. A hazai repülőgépipari tapasztalatokra építve azonban idővel elkészül a légi indítású változata is. Ez a fejlesztés emelné az FP-9-et az orosz Kindzsallal azonos kategóriába.

Az új fegyver a már tesztelés alatt álló FP-7 továbbfejlesztett, nagyobb változata. Ennek próbái idén nyáron kezdődhetnek meg. A tervek szerint a rakéta 850 kilométeres hatótávolsággal és 800 kilogrammos harcirésszel rendelkezik majd.

Kapcsolódó cikkeink:

A nagy magasságból történő légi indítás komoly előnye, hogy akár több száz kilométerrel is megnövelheti a hatótávolságot. Emellett a rakéta sebessége és manőverezőképessége drasztikusan megnehezíti a leküzdését. A mintául szolgáló orosz Kindzsal akár a hangsebesség majdnem hatszorosával is képes repülni. Ez a fegyver már bebizonyította, hogy az ilyen típusú rakéták semlegesítése a legkorszerűbb légvédelmi rendszerek számára is komoly kihívást jelent. Egy saját fejlesztésű, hasonló képességű ukrán rakéta megjelenése rendkívül hatékony mélységi csapásmérő eszközt biztosítana. A dróntámadások miatt folyamatos nyomás alatt lévő orosz légvédelem csak nagyon nehezen tudna védekezni vele szemben.
2026. április 19.
Szörnyű tévedésben van, aki kidobja az otthon porosodó régi hanglemezeket: némelyik darab félmillió forintot is érhet
2026. április 18.
Ugyanaz a ruha, de húszezer forint a különbség: durván ráfázhat, aki a legelső webáruházból rendel
2026. április 19.
Elképesztő, mi nyílt az üres üzletek helyén ezen a legendás hazai körúton: szabályosan özönlenek ide az emberek
2026. április 19.
Kitálalt a hazai fagylaltmester: húsbavágó igazság derült ki az idei nyári szezon árairól
2026. április 18.
Szabályosan kiürül az ország keleti fele, már délen is vannak bajok: tömegek hagyják hátra ezeket a településeket
1
6 napja
Megszólalt a Kreml Orbánék buktája után: erre számíthat Magyarország, erre készül Oroszország
2
4 napja
Moszkva üzent Magyar Péternek: Lavrov kemény szavakat küldött a leendő magyar kormányfőnek
3
1 hete
Kiszivárgott a Kreml jóslata az április 12-i magyarországi választásról: sokakat meglephet, mire számítanak Putyinék
4
4 napja
Váratlan fordulat Orbán Viktor utolsó csúcstalálkozóján: ezért vonhatja felelősségre Ursula von der Leyen
5
2 hete
Lehullt a lepel, miért olcsó nálunk az energia: valójában semmi köze az orosz függéshez - J.D. Vance is benézte, mi a valódi ok
Adósminősítés
Egy bank hosszabb távú értékelése hitelért folyamodó ügyfeléről. A bank részben erre a dokumentumra alapozza hitelkérelemről szóló döntését. A hitelnyújtás kockázatokkal is jár a bankok számára. Adósminősítés során ezért felmérik a leendő ügyfél fizetőképességét. Lakossági ügyfelek esetén ez általában automatikusan történik, jövedelemszint és egyéb feltételek mentén kategóriákba sorolják a hiteligénylőket, ami alapján eltérő díjakat is megállapíthatnak a bankok, a legkockázatosabbnak tűnő ügyfeleket vissza is utasíthatják.

Pénzcentrum  |  2026. április 19. 10:10
Már-már hihetetlen lottócsoda Magyarországon: a választás óta eddig minden hazai sorsoláson volt telitalálat
Pénzcentrum  |  2026. április 19. 10:01
Elképesztő, mi nyílt az üres üzletek helyén ezen a legendás hazai körúton: szabályosan özönlenek ide az emberek
Agrárszektor  |  2026. április 19. 11:01
Vészesen fogy a víz a magyar kutakból: a legtöbben nem is sejtik, nagy a baj