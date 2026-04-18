Kiderült, csúcstechnológiából vásárol be Ukrajna: tízezrével küldenének autonóm robotokat a frontra

Ukrajna 2026 első felében 25 ezer földi robotrendszert vásárol. Ez a mennyiség a tavalyi beszerzés kétszerese. A nagyszabású beruházás célja, hogy a frontvonal logisztikai és evakuációs feladatait idővel teljes egészében ezek az autonóm eszközök lássák el - írta a Portfolio.

Mihajlo Fedorov miniszter tájékoztatása szerint a megnövekedett harctéri igényekhez igazodva jelentősen megemelték az éves beszerzési volument. Az eszközöket folyamatosan szállítják le a csapatoknak. A Védelmi Beszerzési Ügynökség eddig 19 szerződést kötött a hazai gyártókkal, mintegy 76,7 milliárd forint (11 milliárd hrivnya) értékben.

A szerződéskötéseket korábban egy adójogszabály-módosítás hátráltatta, amely áfakötelessé tett bizonyos eszközöket. A kialakult adminisztrációs és árkorrekciós problémákat mostanra sikeresen megoldották. A finanszírozást összehangolták, a minisztérium pedig utasítást adott az ügynökségnek a beszerzések azonnali felgyorsítására.

A gépek hatékony frontvonalbeli alkalmazása érdekében a szaktárcán belül egy külön kompetenciaközpontot is létrehoznak. Ez a központ a hadsereggel és a vezérkarral közösen koordinálja a robotok rendszerbe állítását.

Ezek a földi autonóm eszközök már jelenleg is nélkülözhetetlenek az ukrán alakulatok számára. Csak márciusban több mint kilencezer logisztikai és sebesültkimentési küldetést hajtottak végre a segítségükkel. A végső cél az emberi veszteségek minimalizálása. Ezt úgy érnék el, hogy a legveszélyesebb utánpótlási feladatokat a jövőben kizárólag robotok végzik majd.