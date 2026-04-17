Elpattant a húr északi szomszédunknál: kőkemény ultimátumot kapott Zelenszkij az orosz olaj miatt

Szlovákia kész blokkolni az Európai Unió Oroszország elleni huszadik szankciós csomagját, amíg Ukrajna nem indítja újra a kőolajszállítást a Barátság kőolajvezetéken. Pozsony emellett a Kijevnek szánt uniós hitelprogramból is kimarad.

Juraj Blanár szlovák külügyminiszter csütörtökön a pozsonyi parlamentben tette egyértelművé országa álláspontját. Kiemelte, hogy ha az ukránok nem indítják újra a tranzitot a vezetéken, Szlovákia nem fogja megszavazni az újabb uniós büntetőintézkedéseket. A tárcavezető hangsúlyozta: jelenleg ez az egyetlen eszközük arra, hogy a szállítások helyreállítására bírják Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt és az Európai Bizottságot.

A miniszter az Ukrajnának szánt uniós hitelprogrammal kapcsolatban elmondta: bár nem vétózzák meg a javaslatot, a kezdetektől fogva nem is támogatják azt. Mivel Szlovákia – Csehországgal és Magyarországgal együtt – mentességet kapott a hitelnyújtás alól, a pozsonyi kormány nem vállal garanciát a kölcsönre, és a kamatfizetéshez sem járul hozzá.