2026. április 17. péntek Rudolf
23 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Közlekedési koncepció; Kézzel tartott üzemanyag-fúvóka, hogy üzemanyagot adjon i az autóhoz a benzinkúton.Közelkép a benzinkúton a járműbe kőolajat tankoló üzemanyag-ellenőrző rendszerről.
Elpattant a húr északi szomszédunknál: kőkemény ultimátumot kapott Zelenszkij az orosz olaj miatt

Pénzcentrum
2026. április 17. 10:15

Szlovákia kész blokkolni az Európai Unió Oroszország elleni huszadik szankciós csomagját, amíg Ukrajna nem indítja újra a kőolajszállítást a Barátság kőolajvezetéken. Pozsony emellett a Kijevnek szánt uniós hitelprogramból is kimarad.

Juraj Blanár szlovák külügyminiszter csütörtökön a pozsonyi parlamentben tette egyértelművé országa álláspontját. Kiemelte, hogy ha az ukránok nem indítják újra a tranzitot a vezetéken, Szlovákia nem fogja megszavazni az újabb uniós büntetőintézkedéseket. A tárcavezető hangsúlyozta: jelenleg ez az egyetlen eszközük arra, hogy a szállítások helyreállítására bírják Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt és az Európai Bizottságot.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A miniszter az Ukrajnának szánt uniós hitelprogrammal kapcsolatban elmondta: bár nem vétózzák meg a javaslatot, a kezdetektől fogva nem is támogatják azt. Mivel Szlovákia – Csehországgal és Magyarországgal együtt – mentességet kapott a hitelnyújtás alól, a pozsonyi kormány nem vállal garanciát a kölcsönre, és a kamatfizetéshez sem járul hozzá.
Címlapkép: Getty Images
Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NAPTÁR
Tovább
2026. április 17. péntek
Rudolf
16. hét
Április 17.
Hemofília világnap
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Túlbiztosítás
ha a biztosítási összeg nagyobb, mint a vagyontárgy tényeleges értéke, a biztosítási szerződésnek az a része, amely a tényleges érték fölötti összegre vonatkozik - semmis. Totálkár esetén a biztosító térítési kötelezettségének felső határa a tényleges érték lesz a káronszerzés tilalma miatt.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
