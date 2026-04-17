A magyar építőipar sorsa régóta nemcsak a piac, hanem az állam döntésein múlik – és ez most különösen igaz lehet.
Elpattant a húr északi szomszédunknál: kőkemény ultimátumot kapott Zelenszkij az orosz olaj miatt
Szlovákia kész blokkolni az Európai Unió Oroszország elleni huszadik szankciós csomagját, amíg Ukrajna nem indítja újra a kőolajszállítást a Barátság kőolajvezetéken. Pozsony emellett a Kijevnek szánt uniós hitelprogramból is kimarad.
Juraj Blanár szlovák külügyminiszter csütörtökön a pozsonyi parlamentben tette egyértelművé országa álláspontját. Kiemelte, hogy ha az ukránok nem indítják újra a tranzitot a vezetéken, Szlovákia nem fogja megszavazni az újabb uniós büntetőintézkedéseket. A tárcavezető hangsúlyozta: jelenleg ez az egyetlen eszközük arra, hogy a szállítások helyreállítására bírják Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt és az Európai Bizottságot.
A miniszter az Ukrajnának szánt uniós hitelprogrammal kapcsolatban elmondta: bár nem vétózzák meg a javaslatot, a kezdetektől fogva nem is támogatják azt. Mivel Szlovákia – Csehországgal és Magyarországgal együtt – mentességet kapott a hitelnyújtás alól, a pozsonyi kormány nem vállal garanciát a kölcsönre, és a kamatfizetéshez sem járul hozzá.
Pete Hegseth amerikai hdügyminiszter szerint az Egyesült Államok kész fokozni az Irán elleni katonai műveleteket.
Aleksandar Vučić óriási fegyverkezésbe kezdett: rejtélyes repülőjáratok buktatták le déli szomszédunkat
Szerbia a romló regionális biztonsági helyzetre hivatkozva újabb jelentős fegyverbeszerzési szerződéseket készít elő.
Durván egymásnak esett Leó pápa és Trump: erős üzenetet küldött az amerikai elnöknek a katolikus egyházfő
Leó pápa szerdán, afrikai útja második állomásán az egység és a béke üzenetét hangsúlyozta.
Drámai fordulat a világ második legnagyobb gazdaságában: egy távoli háború teheti tönkre a váratlan sikereket
A Reuters beszámolója szerint a kínai gazdaság 2026 első negyedévében ismét gyorsulhatott, azonban az iráni háború miatt jelentősen romlottak az idei növekedési kilátások.
Hiába a ravasz trükközés a hitelekkel: nagyon durva veszélyre hívták fel a figyelmet a nemzetközi szakértők
Az európai kormányok egyre nagyobb nyomás alá kerülnek, miután az elmúlt hetekben meredeken emelkedtek az államkötvényhozamok.
Az év első két hónapjában 1,8 százalékkal zsugorodott az orosz gazdaság.
Végre véget érhet a vérontás? Meglepő közvetítő bukkant fel a háttérben, a tőzsdék máris reagáltak a hírre
A közel-keleti helyzet enyhülésének reményét erősíti, hogy Izrael és Libanon is tűzszüneti lehetőségekről tárgyal.
Lezajlott a kulcsfontosságú telefonhívás: kiderült, milyen váratlan lépésre készül Magyar Péterék új kormánya
Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter arra számít, hogy a frissen megválasztott új magyar kormány gyökeresen változtat az eddigi külpolitikáján.
Váratlan katonai paktumot kötöttek az arab államok: Ukrajnától kérik a bevált receptet a pusztító csapások ellen
A térség stabilitásának megőrzése és az új fenyegetések elhárítása érdekében az arab országok átfogóan felülvizsgálják biztonsági stratégiájukat.
A színész számára a magyarországi kötődés személyes jelentőséggel is bír: 2023-ban kifejezetten azért érkezett az országba, hogy felkutassa családja gyökereit.
Újabb bénító ukrán csapás az orosz energiarendszer ellen: ezt a veszteséget egész Oroszország megérzi
A Krasznodari területen fekvő tuapszei olajfinomító rendszeres célpontja az ukrán erőknek, mivel kiemelt szerepet játszik az orosz hadsereg üzemanyag-ellátásában.
Váratlan bejelentést tett Donald Trump: évtizedek óta nem látott tárgyalások jöhetnek a Közel-Keleten
Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy csütörtökön csúcsszintű tárgyalások kezdődnek Izrael és Libanon között.
Földrengés volt Magyarország és Horvátország határán, a Somogy vármegyei Bolhó közelében csütörtökre virradó éjjel.
Szergej Lavrov egy pekingi tárgyalást követően beszélt az orosz–magyar kapcsolatok jövőjéről és a politikai párbeszéd lehetőségéről.
Donald Trump elképesztő bejelentést tett: miközben az Egyesült Államok megbénította a közel-keleti országot, váratlan fordulat jöhet a háttérben
Donald Trump amerikai elnök szerint hamarosan újraindulhatnak a tárgyalások Iránnal.
Váratlan fordulat Orbán Viktor utolsó csúcstalálkozóján: ezért vonhatja felelősségre Ursula von der Leyen
Április 23-án és 24-én Cipruson tartják az uniós állam- és kormányfők informális csúcstalálkozóját.
Szerdától újabb kétnapos sztrájkot hirdettek a Lufthansa légiutas-kisérői.
Donald Trump amerikai elnök úgy véli, hogy Magyar Péter, a választásokon kétharmados győzelmet arató Tisza Párt vezetője jó munkát fog végezni.
Rugalmas díjazás, vállalkozásra szabott megoldások – az Ultrával új szintre emeli a céges bankolást az OTP Bank (x)
OTP Bank vállalkozói számlacsomagok: minden fejlődési szakaszban olyan megoldást kínál, amely az adott cégmérethez, forgalomhoz és igényekhez igazodik.