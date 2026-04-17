Vilnius, Litvánia - 2022. január 31.: Hóval borított utcai lámpa az előtérben, a háttérben a NATO és az Európai Unió zászlaja együtt lobog egy hideg, havas téli napon, nem fókuszálva.
Világ

Riasztó jelentést közölt a hírszerzés: Oroszország már javában fegyverkezik az Ukrajna utáni háborúra

Pénzcentrum
2026. április 17. 12:01

Észtország NATO-tagságából fakadóan biztos abban, hogy egy esetleges orosz támadás esetén az Egyesült Államok a segítségére sietne, mondta pénteken Vilniusban a balti ország védelmi minisztere. Hanno Pevkur szerint Európa önállóan nem képes megvédeni magát Oroszországgal szemben.

A Reutersnek adott interjúban úgy fogalmazott, bízik az Egyesült Államokban és a többi szövetségesben is. Hangsúlyozta, hogy a katonai együttműködés kölcsönös érdek, mivel az Egyesült Államoknak ugyanúgy szüksége van Európára, mint fordítva, ezért nem tartja megalapozottnak a NATO jövőjével kapcsolatos aggodalmakat.

A szövetséget egy hosszú kapcsolathoz hasonlította, amelyben időről időre nézetkülönbségek alakulnak ki, de ezek kezelhetők. Ugyanakkor jelezte, hogy Európa katonai képességei önmagukban nem elegendők, ezért a tagállamoknak növelniük kell a védelmi kiadásokat.

Ezzel kapcsolatban elmondta, hogy a NATO-országok többsége követi azt a célkitűzést, amely szerint a GDP 5 százalékát kell védelemre fordítani. Észtország idén 5,1 százalékot költ erre, ami a legmagasabb arányok közé tartozik a szövetségen belül.

Az iráni konfliktus kapcsán úgy vélte, a NATO-nak a harcok lezárását kellene segítenie, így az Egyesült Államok ismét nagyobb figyelmet fordíthatna az ukrajnai háborúra, amely továbbra is a térség legfontosabb biztonsági kihívása.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Az észt hírszerzés korábbi értékelése szerint Oroszország már megkezdte a lőszerkészletek felhalmozását egy jövőbeni konfliktusra, amely az ukrajnai háború lezárását követően alakulhat ki.
#egyesült államok #ukrajna #oroszország #világ #geopolitika #háború #orosz-ukrán háború #nato #észtország #fegyverkezés #védelmi kiadások

