Juraj Blanár szlovák külügyminiszter csütörtökön a pozsonyi parlamentben tette egyértelművé országa álláspontját.
Riasztó jelentést közölt a hírszerzés: Oroszország már javában fegyverkezik az Ukrajna utáni háborúra
Észtország NATO-tagságából fakadóan biztos abban, hogy egy esetleges orosz támadás esetén az Egyesült Államok a segítségére sietne, mondta pénteken Vilniusban a balti ország védelmi minisztere. Hanno Pevkur szerint Európa önállóan nem képes megvédeni magát Oroszországgal szemben.
A Reutersnek adott interjúban úgy fogalmazott, bízik az Egyesült Államokban és a többi szövetségesben is. Hangsúlyozta, hogy a katonai együttműködés kölcsönös érdek, mivel az Egyesült Államoknak ugyanúgy szüksége van Európára, mint fordítva, ezért nem tartja megalapozottnak a NATO jövőjével kapcsolatos aggodalmakat.
A szövetséget egy hosszú kapcsolathoz hasonlította, amelyben időről időre nézetkülönbségek alakulnak ki, de ezek kezelhetők. Ugyanakkor jelezte, hogy Európa katonai képességei önmagukban nem elegendők, ezért a tagállamoknak növelniük kell a védelmi kiadásokat.
Ezzel kapcsolatban elmondta, hogy a NATO-országok többsége követi azt a célkitűzést, amely szerint a GDP 5 százalékát kell védelemre fordítani. Észtország idén 5,1 százalékot költ erre, ami a legmagasabb arányok közé tartozik a szövetségen belül.
Az iráni konfliktus kapcsán úgy vélte, a NATO-nak a harcok lezárását kellene segítenie, így az Egyesült Államok ismét nagyobb figyelmet fordíthatna az ukrajnai háborúra, amely továbbra is a térség legfontosabb biztonsági kihívása.
Az észt hírszerzés korábbi értékelése szerint Oroszország már megkezdte a lőszerkészletek felhalmozását egy jövőbeni konfliktusra, amely az ukrajnai háború lezárását követően alakulhat ki.
