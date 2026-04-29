amerikai futball pálya, yardok, amerikai foci, nfl, usa, 50 yardos vonal
Sport

Veterán futballista távozott nagyon fiatalon: nyolc szezont töltött az NFL-ben

Pénzcentrum
2026. április 29. 11:50

Josh Mauro-t nem draftolták, mégis jelentős karriert futott be a profi amerikaifutball-bajnokságban.

Harmincöt éves korában elhunyt Josh Mauro, az észak-amerikai profi amerikaifutball-ligában (NFL) szereplő Arizona Cardinals, a New York Giants és a Las Vegas Raiders egykori védőfalembere A játékos halálhírét édesapja, Greg Mauro erősítette meg egy Facebook-bejegyzésben. 

Mauro Angliában született, mivel édesapja akkoriban ott dolgozott. A család néhány évvel később visszaköltözött az Egyesült Államokba: a sportoló Texasban nőtt fel, majd a középiskola elvégzése után a Stanford Egyetemen futballozott. Itt menedzsmenttudományi és mérnöki szakon szerzett diplomát.

Bár a 2014-es játékosbörzén (draft) nem választották ki, mégis nyolc szezont töltött az NFL-ben. 2014 és 2017 között, valamint 2020-ban és 2021-ben a Cardinals játékosa volt. 2018-ban a Giants, 2019-ben pedig a Raiders színeiben szerepelt. Pályafutása során összesen 80 mérkőzésen lépett pályára, ezeken 150 szerelést és öt sacket jegyzett.

Korábbi csapatai, a Cardinals és a Raiders is megemlékeztek az elhunyt sportolóról. Adrian Wilson, a Cardinals egykori védője a közösségi médiában méltatta Mauro munkamorálját: "Mindig formában volt, és mindig készen állt, bárhonnan is jött a felkérés. Bármikor lehetett rá számítani."
#sport #egyesült államok #halál #sportoló #halálhír #gyászhír #nfl #amerikai futball #amerikai foci

NEKED AJÁNLJUK
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 29.
Fajsúlyos változás jön az orvosi rendelőkben: rengeteg beteget érint a Tisza-kormány egészségügyi reformja
2026. április 28.
Támogatja a vagyonadót az RTL Cápája: Gazdasági krízisben vagyunk, minden eszközhöz hozzá kell nyúlni!
2026. április 29.
Gerendai Károly: ijesztőek voltak a Sziget számai, máris eladják a cég 30 százalékát
2026. április 29.
Mondd el, mit gondolsz: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
2026. április 29.
Almási Kitti lerántotta a leplet: ez a fájdalmas pszichológiai csapda fosztja meg a nőket a pénzügyi sikertől
1
4 napja
Vége az aranyéletnek? Magyar Péterék átírják a tao-rendszert, rengeteg sportklub kerülhet új helyzetbe
2
2 hete
Új idők, új szelek? Már körvonalazódik, hogy mi várhat a magyar focira a kormányváltás után
3
3 napja
Mégis állva hagyja riválisait a Red Bull? Van itt valami, amivel a riválisok nem számoltak
4
3 napja
F1 Miami Nagydíj 2026: minden fontos időpont, a verseny és az edzések ideje Miami, USA helyszínen
5
1 napja
Teszten a Lidl filléres futócipője: így muzsikált a diszkont lábbeli egy rangos maratonfutó-versenyen
