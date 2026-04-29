Veterán futballista távozott nagyon fiatalon: nyolc szezont töltött az NFL-ben
Josh Mauro-t nem draftolták, mégis jelentős karriert futott be a profi amerikaifutball-bajnokságban.
Harmincöt éves korában elhunyt Josh Mauro, az észak-amerikai profi amerikaifutball-ligában (NFL) szereplő Arizona Cardinals, a New York Giants és a Las Vegas Raiders egykori védőfalembere A játékos halálhírét édesapja, Greg Mauro erősítette meg egy Facebook-bejegyzésben.
Mauro Angliában született, mivel édesapja akkoriban ott dolgozott. A család néhány évvel később visszaköltözött az Egyesült Államokba: a sportoló Texasban nőtt fel, majd a középiskola elvégzése után a Stanford Egyetemen futballozott. Itt menedzsmenttudományi és mérnöki szakon szerzett diplomát.
Bár a 2014-es játékosbörzén (draft) nem választották ki, mégis nyolc szezont töltött az NFL-ben. 2014 és 2017 között, valamint 2020-ban és 2021-ben a Cardinals játékosa volt. 2018-ban a Giants, 2019-ben pedig a Raiders színeiben szerepelt. Pályafutása során összesen 80 mérkőzésen lépett pályára, ezeken 150 szerelést és öt sacket jegyzett.
Korábbi csapatai, a Cardinals és a Raiders is megemlékeztek az elhunyt sportolóról. Adrian Wilson, a Cardinals egykori védője a közösségi médiában méltatta Mauro munkamorálját: "Mindig formában volt, és mindig készen állt, bárhonnan is jött a felkérés. Bármikor lehetett rá számítani."
