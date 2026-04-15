2026. április 15. szerda Anasztázia, Tas
16 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Chicago, USA - 2016. augusztus 24.: Amerikai és hadifogoly zászló a Riverwalkon, a háttérben a Trump-torony.
Világ

Donald Trump kimondta, mit gondol Magyar Péterről: erre a váratlan fordulatra senki sem számított

Pénzcentrum
2026. április 15. 09:10

Donald Trump amerikai elnök úgy véli, hogy Magyar Péter, a választásokon kétharmados győzelmet arató Tisza Párt vezetője jó munkát fog végezni. Bár az elnök némileg elhatárolódott korábbi szövetségese, Orbán Viktor kudarcától, a leköszönő kormányfőt továbbra is jó és bátor embernek tartja.

A Reuters beszámolója szerint Donald Trump az ABC News csatornának adott interjújában beszélt a magyarországi hatalomváltásról, miután a tavaszi választásokon a Tisza Párt legyőzte a Fideszt. A leendő magyar miniszterelnökkel kapcsolatban az amerikai elnök kifejezetten bizakodóan nyilatkozott. "Azt gondolom, hogy az új ember jó munkát fog végezni. Ő egy jó ember" – fogalmazott.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az interjúban szóba került az is, vajon másként alakultak-e volna az eredmények, ha J. D. Vance alelnök korábbi felvetése alapján Trump személyesen is elutazik Budapestre kampányolni Orbán Viktor mellett. Az amerikai elnök szerint a leköszönő magyar miniszterelnök már eleve meglehetősen nagy hátrányból indult. A Fidesz vereségét firtató kérdésre úgy reagált, hogy ő maga nem volt érintett ebben a küzdelemben, de Orbánt továbbra is jó embernek tartja - számolt be a HVG.

Donald Trump a kampányidőszakban még többször egyértelműen kiállt a magyar kormányfő mellett, és a választások után is méltatta korábbi partnerét. Bár hangsúlyozta, hogy a magyarországi voksolás nem az ő politikai csatája volt, Orbánt a barátjának nevezte. Hozzátette: szerinte a leköszönő miniszterelnök nagyszerű munkát végzett a bevándorlás kezelésében.
Címlapkép: Getty Images
Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:52
09:45
09:32
09:20
09:15
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 15.
Váratlan fordulatot hozhat a kiskereskedelemben a Tisza győzelme: százával nyílhatnak boltok ott, ahol a Fidesz eddig nem engedte
2026. április 15.
Működik az ősi trükk: így járnak fillérekért az ország népszerű gyógyfürdőibe az élelmes magyarok 2026-ban
2026. április 14.
Gyönyörűek, de végzetesek: mérgező nehézfémek és gyilkos hullámok lesnek a gyanútlan turistákra ezeken a népszerű európai strandokon
2026. április 14.
Brutális fegyverkezési hullám söpör végig a világon: Magyarország is durván benne van - mire készülnek ennyien?
2026. április 14.
Vészesen leapadtak az üzemanyagtartalékok, kell tartani hiánytól? Megszólalt az Ásványolaj Szövetség
NAPTÁR
Tovább
2026. április 15. szerda
Anasztázia, Tas
16. hét
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
2 napja
Megszólalt a Kreml Orbánék buktája után: erre számíthat Magyarország, erre készül Oroszország
Kiszivárgott a Kreml jóslata az április 12-i magyarországi választásról: sokakat meglephet, mire számítanak Putyinék
Lehullt a lepel, miért olcsó nálunk az energia: valójában semmi köze az orosz függéshez - J.D. Vance is benézte, mi a valódi ok
A második világháború óta nem láttunk ilyet: erre készül az USA - küszöbön lehet a harmadik nagy világégés?
Súlyos dolog derült ki az EU-ból való kilépésről: váratlan fordulat állt elő, erre senki sem számított
PÉNZÜGYI KISOKOS
CAMEL-módszer
A bankok értékelésére a nemzetközi gyakorlatban bevett módszer. A bankokat a következő öt fő szempont alapján értékelik: tőkemegfelelés (Capital adequacy), eszközminőség (Asset quality), menedzsment (Management), jövedelmezőség (Earnings) és likviditás (Liquidity).

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 15. 07:45
Magyar Péter a Kossuth Rádióban: azok a családtámogatások megmaradnak, amik jól működnek
Pénzcentrum  |  2026. április 15. 06:06
Váratlan fordulatot hozhat a kiskereskedelemben a Tisza győzelme: százával nyílhatnak boltok ott, ahol a Fidesz eddig nem engedte
Agrárszektor  |  2026. április 15. 09:01
Kész, ennyi volt: végleg bezár a Balaton legendás borgazdasága