Josh Mauro-t nem draftolták, mégis jelentős karriert futott be a profi amerikaifutball-bajnokságban.
Meghalt az 56-os melbourne-i pólócsapat utolsó hírnöke: 92 évesen ment el a legenda
Kilencvenkét éves korában, Los Angeles-i otthonában április 27-én elhunyt Domján Árpád válogatott vízilabdázó. Halálával az 1956-os melbourne-i olimpián legendássá vált magyar vízilabdacsapat egyetlen tagja sem él már - jelentette a Telex.
Domján 1932-ben született Budapesten: pályafutását labdarúgóként kezdte, majd a Császár uszodában, Keserű Ferenc edző szárnyai alatt tanult meg úszni és vízilabdázni. Később a Ferencváros csapatába került, 1955-ben pedig bemutatkozott a válogatottban Gyarmati Dezső bekkpárjaként. Összesen négy alkalommal szerepelt a magyr válogatottban
Az 1956-os melbourne-i olimpiára különleges körülmények között jutott ki. Szerelme, a kétszeres olimpiai bajnok úszónő, Szőke Kató közölte a sportvezetéssel, hogy ha Domján nem utazhat, akkor ő sem megy. A vezetés végül engedett, ám Rajki Béla szövetségi kapitány nem állította be a csapatba, így Domján nem lehetett olimpiai bajnok. A szovjetek elleni, véres verekedésbe torkolló mérkőzést – amelyet a melbourne-i vérfürdő néven ismer a sporttörténet – a lelátóról nézte végig.
Életem nagy élménye volt, még ha nem is lehettem a medencében
– nyilatkozta egy 2019-es interjúban.
Domján az olimpia után nem tért haza Magyarországra, az Egyesült Államokban telepedett le. Szőke Katót 1961-ben vette feleségül. Családnevét tudatosan íratta át Domyanra, hogy az amerikaiak ne ejtsék dzs-nek a j betűt. Így az ipszilonnal megőrizhette a név eredeti magyar hangzását. Kezdetben műszaki rajzolóként dolgozott, majd saját céget alapított, és sikeres vállalkozóvá vált. Később Beverly Hillsben élt.
-
-
