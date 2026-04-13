2026. április 15. szerda Anasztázia, Tas
18 °C Budapest
Nagy olajszállító tartályhajó füstöl a Hormuzi-szorosban, Perzsa-öböl, Irán
Világ

Példátlan tengeri blokádot hirdetett az Egyesült Államok: ismét brutálisan kilőhet az olaj ára

Pénzcentrum
2026. április 13. 09:52

Az Egyesült Államok hétfőn tengeri blokádot vezet be Irán ellen a Hormuzi-szorosban, mely a szakértők szerint gyakorlatilag egy hadüzenettel ér fel. A világ olajkereskedelmének ötödét érintő, nyílt végű katonai művelet újabb megtorlást válthat ki Teherán részéről. Mindez tovább növeli a globális gazdasági feszültséget, és veszélyezteti az amúgy is törékeny tűzszünetet - közölte a Telex.

Donald Trump amerikai elnök bejelentése értelmében az amerikai haditengerészet lezárja a Hormuzi-szorost az Iránba tartó és az onnan induló hajók előtt. A CENTCOM tájékoztatása szerint a hétfőn életbe lépő intézkedés kifejezetten az iráni kikötők forgalmát célozza. Az amerikai erők azokat a hajókat is feltartóztatják, amelyek korábban tranzitdíjat fizettek Teheránnak, ezt az akciót pedig akár nemzetközi vizeken is végrehajthatják. A művelet célja, hogy nyomást gyakoroljanak Iránra a kulcsfontosságú tengeri útvonal megnyitása érdekében.

Szakbizottsági tagok és a Pentagon volt tisztviselői arra figyelmeztetnek, hogy a blokád hatalmas katonai erőforrásokat emészt fel. Egyelőre nem tisztázott a bevetett hadihajók száma, sem az, hogy részt vesznek-e az akcióban szövetséges államok. Emiatt a kizárólag amerikai részvétellel zajló művelet közép- és hosszú távon fenntarthatatlannak tűnik.

A legnagyobb kockázatot a teheráni válaszlépés jelenti. Az iráni vezetés már jelezte, hogy a szoros közelébe vezényelt hadihajók jelenlétét a tűzszünet megsértésének tekinti. Katonai elemzők szerint a megtorlás szinte borítékolható. Az iráni erők kereskedelmi hajókat, vagy akár a térségbeli amerikai szövetségesek infrastruktúráját is célba vehetik.

A konfliktus gazdasági hatásai már most is súlyosak, az olajárak ugyanis a háború kezdete óta mintegy 50 százalékkal ugrottak meg. A lépés politikai kockázatát az amerikai elnök is elismerte. Jelezte, hogy az energiaárak a közelgő amerikai választásokig magasan maradhatnak, ugyanakkor nem zárta ki az Irán elleni újabb katonai csapások lehetőségét sem. Az elemzők egyetértenek abban, hogy a fokozódó feszültség tartós rendezésére kizárólag átfogó nemzetközi diplomáciai erőfeszítésekkel van esély.
Címlapkép: Getty Images
#világ #olaj #donald trump #világgazdaság #irán #olajár #amerikai egyesült államok #háború #Közel-Kelet #fegyveres konfliktus #energiaárak

