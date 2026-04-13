Bandar Abbes, Irán - 2012. február 28. : Szállítóhajó a Hormuzi-szorosban.
Világ

Végleg befuccsoltak a béketárgyalások: kőkemény amerikai katonai művelet jön, a küszöbön állhat egy durva válaszcsapás

Pénzcentrum
2026. április 13. 09:27

Az Egyesült Államok tengeri blokádot vezet be Irán ellen, miután a hétvégi amerikai–iráni tárgyalások nem hoztak megállapodást – számolt be róla a Reuters.

Az amerikai hadsereg bejelentése szerint hétfőtől minden iráni kikötőbe tartó és onnan kifutó hajóforgalmat blokád alá vonnak. A művelet minden olyan hajóra vonatkozik majd, amely iráni kikötőket használ, függetlenül annak nemzetiségétől. Az amerikai hadvezetés ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a Hormuzi-szoroson áthaladó, nem iráni célállomásra tartó hajók mozgását nem akadályozzák.

A döntés előzménye, hogy az Iszlámábádban tartott tárgyalások során az amerikai és iráni küldöttség nem tudott megegyezni a konfliktus rendezéséről. A fő vitapontok között Irán nukleáris programja, az urándúsítás kérdése, valamint Teherán térségbeli szövetségeseinek támogatása szerepelt.

Donald Trump az egyeztetések kudarca után közölte, hogy az Egyesült Államok kész tovább fokozni a nyomást Iránon. Az amerikai elnök szerint Washington célja, hogy Teherán felhagyjon a Hormuzi-szoros feletti fenyegetésekkel és térjen vissza a tárgyalóasztalhoz.

A bejelentésre azonnal reagáltak a piacok: az olaj ára több mint 100 dollár fölé emelkedett hordónként, mivel a befektetők attól tartanak, hogy az újabb közel-keleti feszültség jelentős fennakadást okozhat a globális energiaszállításban.

Szakértők szerint az amerikai blokád komoly katonai műveletnek számít, amely hosszabb távon is fennmaradhat, és növeli annak kockázatát, hogy Irán katonai válaszlépéseket tesz.
