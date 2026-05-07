Az Európai Parlament és az uniós tagállamok képviselői nem tudtak megállapodni az EU és az Egyesült Államok közötti kereskedelmi megállapodás részleteiről.
Sokkot okozhat Trumpék új jelentése: kemény szavakkal támadták Európát
A Fehér Ház új terrorellenes stratégiájában „a terrorizmus melegágyának” nevezte Európát, miközben az amerikai kormány szerint a tömeges bevándorlás és a nyitott határok egyre nagyobb biztonsági kockázatot jelentenek a kontinensen. Az erről szóló dokumentumot szerdán mutatta be Donald Trump adminisztrációja - írja az Euronews.
A stratégia szerint „jól szervezett ellenséges csoportok használják ki a nyitott határokat és a globalista ideológiákat”, valamint az is szerepel benne, hogy „minél tovább maradnak érvényben a jelenlegi európai politikák, annál inkább garantált a terrorizmus”. A dokumentum külön kiemeli, hogy Európának „meg kell állítania saját hanyatlását”.
Az amerikai kormányzat több európai szövetségesét is élesen bírálta az elmúlt hónapokban. Donald Trump korábban azt állította, hogy Európát „civilizációs eltűnés” fenyegeti a bevándorlás miatt, emellett rendszeresen kritizálja a NATO európai tagjait is.
Az új terrorellenes stratégia nemcsak a külföldi fenyegetésekre koncentrál. A dokumentum kiemelten foglalkozik az úgynevezett „erőszakos baloldali szélsőséges” csoportokkal, köztük anarchista és antifasiszta mozgalmakkal is. A Fehér Ház szerint ezek a szervezetek „amerikaellenes” ideológiákat képviselnek.
A stratégia kidolgozását Sebastian Gorka terrorellenes koordinátor vezette, aki korábban többször is viták kereszttüzébe került feltételezett szélsőjobboldali kapcsolatai miatt. A dokumentum emellett a latin-amerikai drogkartelleket is a terrorellenes fellépés egyik fő célpontjaként nevezi meg. Az amerikai adminisztráció szerint a kartellek egyre nagyobb veszélyt jelentenek az Egyesült Államok nemzetbiztonságára.
Az Europol korábban arra figyelmeztetett, hogy a Közel-Keleten és Irán körül kialakult feszültségek növelhetik a terrorkockázatot Európában.
