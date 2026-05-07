Világ

Sokkot okozhat Trumpék új jelentése: kemény szavakkal támadták Európát

Pénzcentrum
2026. május 7. 13:16

A Fehér Ház új terrorellenes stratégiájában „a terrorizmus melegágyának” nevezte Európát, miközben az amerikai kormány szerint a tömeges bevándorlás és a nyitott határok egyre nagyobb biztonsági kockázatot jelentenek a kontinensen. Az erről szóló dokumentumot szerdán mutatta be Donald Trump adminisztrációja - írja az Euronews.

A stratégia szerint „jól szervezett ellenséges csoportok használják ki a nyitott határokat és a globalista ideológiákat”, valamint az is szerepel benne, hogy „minél tovább maradnak érvényben a jelenlegi európai politikák, annál inkább garantált a terrorizmus”. A dokumentum külön kiemeli, hogy Európának „meg kell állítania saját hanyatlását”.

Az amerikai kormányzat több európai szövetségesét is élesen bírálta az elmúlt hónapokban. Donald Trump korábban azt állította, hogy Európát „civilizációs eltűnés” fenyegeti a bevándorlás miatt, emellett rendszeresen kritizálja a NATO európai tagjait is.

Az új terrorellenes stratégia nemcsak a külföldi fenyegetésekre koncentrál. A dokumentum kiemelten foglalkozik az úgynevezett „erőszakos baloldali szélsőséges” csoportokkal, köztük anarchista és antifasiszta mozgalmakkal is. A Fehér Ház szerint ezek a szervezetek „amerikaellenes” ideológiákat képviselnek.

A stratégia kidolgozását Sebastian Gorka terrorellenes koordinátor vezette, aki korábban többször is viták kereszttüzébe került feltételezett szélsőjobboldali kapcsolatai miatt. A dokumentum emellett a latin-amerikai drogkartelleket is a terrorellenes fellépés egyik fő célpontjaként nevezi meg. Az amerikai adminisztráció szerint a kartellek egyre nagyobb veszélyt jelentenek az Egyesült Államok nemzetbiztonságára.

Az Europol korábban arra figyelmeztetett, hogy a Közel-Keleten és Irán körül kialakult feszültségek növelhetik a terrorkockázatot Európában.
Felix DeSouza
23 perce
A terrorizmus melegágya most éppen az iráni háború amit Izrael és az USA indított (korábban pedig az USA iraki, afganisztáni, stb háborúi voltak), a következményeket viszont szokás szerint rátolják Európára aztán majd az EU-ban robbantgatnak miatta a terrorpisták. Jól kitalálta ezt Trumpli elvtárs, hogy hogy kell Európát teljesen tönkre tenni Putler haverja kedvére.
Hitelszerződés
A bank hitelszerződés alapján meghatározott devizában, meghatározott időre kamat, díj, jutalék ellenében bizonyos összeget (hitelkeretet) tart az ügyfél rendelkezésére. A hitelkeret összegéig az ügyfél igényelheti a teljes hitelösszeget külön hitelvizsgálat nélkül. A hitelszerződés lehet "committed" vagy "uncommitted".

