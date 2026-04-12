Nagyon rossz hír jött az iráni béketárgyalásokról: teljesen félbeszakadt az ügy, a tűzszünet is veszélyben

Megállapodás nélkül értek véget az amerikai-iráni béketárgyalások Iszlámábádban. A 21 órán át tartó egyeztetés után mindkét fél a másikat hibáztatta a kudarcért, miközben a hat hete tartó háború törékeny tűzszünete is veszélybe került - közölte a Reuters.

JD Vance alelnök, az amerikai küldöttség vezetője a tárgyalások lezárultát követően úgy nyilatkozott, hogy Irán nem volt hajlandó elfogadni Washington feltételeit. Ezek között szerepelt az is, hogy Teherán kötelezze el magát az atomfegyver-fejlesztés teljes feladása mellett.

Egyértelművé tettük, hol húzódnak a vörös vonalaink

- mondta Vance, majd a delegáció elhagyta Pakisztánt. A Taszním iráni félhivatalos hírügynökség szerint az Egyesült Államok "túlzó" követelései akadályozták meg a megegyezést.

Az iráni média beszámolója szerint számos kérdésben sikerült közeledniük a feleknek. A fő nézeteltérés azonban továbbra is a Hormuzi-szoros feletti ellenőrzés és az iráni nukleáris program körül húzódik. Teherán a szoros feletti fennhatóságot, tranzitdíjak szedését, zárolt külföldi eszközeinek felszabadítását, valamint háborús jóvátételt követel. Ezen felül egy olyan tűzszünetet is sürget, amely a régió egészére, így Libanonra is kiterjed. Washington ezzel szemben a szoros szabad hajózhatóságát és Irán urándúsítási programjának felszámolását tekinti minimális célnak.

A tárgyalások történelmi jelentőségűek voltak, hiszen több mint egy évtizede ez volt az első közvetlen amerikai-iráni egyeztetés. Emellett ez számít a legmagasabb szintű találkozónak az 1979-es iszlám forradalom óta. Az amerikai delegációban részt vett Steve Witkoff különmegbízott és Jared Kushner, Donald Trump veje is. Az iráni küldöttséget Mohammad Báger Gálibáf házelnök és Abbász Aragcsi külügyminiszter vezette.

A nézeteltérések ellenére szombaton három teljesen megrakott szupertanker haladt át a Hormuzi-szoroson. A hajózási adatok alapján ezek lehettek az első hajók, amelyek a tűzszünet életbe lépése óta elhagyták a Perzsa-öblöt. A térségben további több száz tartályhajó vár arra, hogy a kéthetes fegyverszünet alatt áthaladhasson. Irán a háború február 28-i kitörése óta blokkolja a szorost, amelyen a globális kőolajforgalom mintegy ötöde halad keresztül.

Iszhák Dár pakisztáni külügyminiszter a tárgyalásokat követően arra szólította fel a feleket, hogy tartsák be a kedden kötött kéthetes tűzszüneti megállapodást. Az iráni külügyi szóvivő szerint a bizalmatlanság légkörében zajló egyeztetésektől nem volt reális elvárás, hogy egyetlen találkozó alatt eredményre vezessenek.