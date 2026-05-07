Megfenyegette a kormányt a TotalEnergies első embere: ezt teszi, ha különadót vetnek ki a cégre

A TotalEnergies 5,8 milliárd eurós negyedéves nyeresége újra fellobbantotta az extraprofitadóról szóló politikai vitát Franciaországban. A baloldaltól a szélsőjobbig szinte minden párt az energiacégek többletnyereségének megadóztatását követeli, miközben a korábbi francia kísérletek kudarcosnak bizonyultak: a 2022-ben bevezetett szolidaritási hozzájárulás jóval elmaradt a várakozásoktól, a villamosenergia-termelőkre kivetett különadó pedig a tervezett bevétel töredékét hozta csak be. Szakértők szerint tartós megoldás legfeljebb uniós szinten képzelhető el, ehhez azonban előbb tisztázni kellene, pontosan mi számít extraprofitnak - írta meg a L'Express.

Az iráni konfliktus és a Hormuzi-szoros körüli feszültségek miatt megugró olajárak láttán a francia politikai élet szinte minden szereplője – a baloldali La France insoumise-tól a Nemzeti Tömörülésen át a szocialistákig – az energiaszektorban keletkező extraprofitok megadóztatását sürgeti.

A vita középpontjában a TotalEnergies áll, jóllehet negyedéves nyereségnövekedése jóval elmarad néhány versenytársáétól: a spanyol Repsol 154, a brit BP pedig 453 százalékos ugrást ért el. A csoport vezérigazgatója, Patrick Pouyanné az üzemanyagár-plafon fenntartásának bejelentésével próbálta tompítani a kritikákat, ugyanakkor azzal fenyegetett, hogy visszavonja az intézkedést, ha a kormány új különadót vet ki a vállalatra.

A francia Szocialista Párt már be is jelentette, hogy törvényjavaslatot terjeszt be azokra a vállalatokra vonatkozóan, amelyek árbevétele meghaladja a 750 millió eurót, és az elmúlt három évben átlagosan több mint 20 százalékos nyereségnövekedést értek el. Szakértők szerint azonban ez a megközelítés félrevezető, mert olyan dinamikusan növekvő cégeket is sújtana, amelyek nem a geopolitikai feszültségekből profitálnak, hanem piaci részesedésük növekedése vagy beruházásaik révén váltak nyereségesebbé.

A korábbi tapasztalatok sem túl biztatók. A Közpolitikai Intézet (IPP) 2023-as jelentése szerint a 2022 decemberében, uniós rendelet alapján elfogadott ideiglenes szolidaritási hozzájárulás mindössze 69 millió eurót hozott a francia költségvetésnek. Ez közel háromszor kevesebb a kormányzati előrejelzésnél, és mintegy negyvenszer kevesebb az IPP eredeti becslésénél. Az egyik ok az volt, hogy az adó csak bizonyos tevékenységekre – elsősorban a kőolaj-finomításra és -kitermelésre – vonatkozott. Emellett a vállalatok korábbi veszteségek beszámításával és kiadások átütemezésével csökkenthették adóalapjukat, miközben nyereségük jelentős része alacsonyabb adókulcsú országokban keletkezett. Még látványosabb kudarcot vallott a villamosenergia-termelők bevételeire kivetett különadó: a várt 12,3 milliárd euró helyett mindössze 625 millió eurót eredményezett.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A szakértők szerint egy pusztán nemzeti szintű extraprofitadó érdemben nem működőképes. "Ezek a nyereségek nemzetközileg rendkívül mobilak" – hangsúlyozza Katheline Schubert, a Párizs 1 Panthéon–Sorbonne Egyetem közgazdaságtan-professzora. "Multinacionális vállalatokról van szó: ha egy adott országban plusz adót vetünk ki rájuk, a profit egyszerűen máshová vándorol." A TotalEnergies esete különösen szemléletes: a csoport nyereségének döntő részét külföldön, az olaj- és gázkitermelés helyszínein termeli, míg franciaországi tevékenysége jóval kevésbé jövedelmező.

A megoldás inkább uniós szinten képzelhető el. Spanyolország, Ausztria, Németország, Olaszország és Portugália már egy, a 2022-eshez hasonló közös intézkedés bevezetését szorgalmazza, Franciaország azonban egyelőre nem foglalt egyértelmű állást. Alice Chiocchetti, az IPP kutatója szerint az uniós megközelítés ígéretes, de a 2022-es kapkodás hibáit nem szabad megismételni. Schubert professzor úgy véli, először pontosan meg kell határozni, mi minősül extraprofitnak, és milyen körülmények között adóztatható. Csak így alakítható ki kiszámítható, stabil szabályozási keret; enélkül a vállalatok azt érzékelik, hogy az állam egyik napról a másikra változtathat a szabályokon, ami közvetlenül befolyásolja beruházási döntéseiket.