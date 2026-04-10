2026. április 10. péntek Zsolt
12 °C Budapest
Rosztov-on-Don, Oroszország: Az orosz hadsereg katonái Rosztov-na-Don központjában, katonai parádé próbájára készülve. A BTR-80 páncélozott szállító harckocsit először a szovjet-afgán háborúban vetették be. Jelenleg több mint 40 ors
Világ

Zelenszkij egy nagyon fontos határidőről beszélt: ekkor lehet végre vége a háborúnak

Pénzcentrum
2026. április 10. 10:31

Volodimir Zelenszkij szerint 2026 tavasza és nyara sorsdöntő időszak lesz Ukrajna számára mind a fronton, mind a diplomáciában. Az ukrán elnök úgy véli, az Egyesült Államok belpolitikai okokból augusztusban lezárhatja a tárgyalásokra szánt időkeretet. Eközben Oroszország várhatóan tovább fokozza majd a katonai nyomást.

Az államfő elmondása alapján, amennyiben Vlagyimir Putyin a deeszkalációt választja, április és június között akár egy ukrán–amerikai–orosz csúcstalálkozóra is sor kerülhet. Ezzel párhuzamosan azonban az orosz hadsereg fokozódó offenzívájára számítanak. Ennek következtében a szeptemberig tartó hónapok rendkívül megpróbálók lesznek Kijev számára.

Zelenszkij megítélése szerint Washington legfeljebb nyár végéig ad teret a diplomáciai párbeszédnek. Ahogy közelednek az amerikai választások, az Egyesült Államok figyelme egyre inkább a saját belpolitikája felé fordul. Emiatt az augusztus egyfajta végső határidőt jelenthet az egyeztetésekre.

Hirtelen fegyverszünetet hirdetett Putyin: kiderült a keserű igazság, emiatt nem dőlhetnek hátra az ukránok
EZ IS ÉRDEKELHET
Hirtelen fegyverszünetet hirdetett Putyin: kiderült a keserű igazság, emiatt nem dőlhetnek hátra az ukránok
Oroszország és Ukrajna tűzszünetet hirdetett az ortodox húsvét alkalmából.

Az ukrán vezetés legfőbb célja továbbra is az orosz agresszió visszaverése marad. Zelenszkij ennek érdekében határozott fellépést vár a nyugati partnerektől, elsősorban a NATO-tól. Hangsúlyozta: a szövetségeseken múlik, hogy történelmi jelentőségűvé teszik-e az idei csúcstalálkozót.

Ehhez fel kell ismerniük és komolyan kell venniük a helyzetet, mivel az orosz fenyegetés valójában nem csupán Ukrajna, hanem az összes NATO-tagállam ellen irányul.
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 10.
Milliónyi magyar retteg ettől a vizsgálattól: pedig két tankolás árából elkerülhető lenne a tragédia
2026. április 9.
Ez a nem semmi: 600 ezer forintos fizetést kínál hazánk egyik legnagyobb foglalkoztatója, több nyitott pozíció is van, érdemes most lecsapni rájuk
2026. április 10.
Hidegzuhany jön rengeteg hitelre váró magyarra: már az első lépésnél elvérzeznek a bankban, erre kevesen készülnek
2026. április 9.
Kimondták, amitől mindenki tartott: már azoknak a munkáját is átveheti az AI, akik eddig teljesen biztonságban hitték magukat
2026. április 9.
Autóval mennél a horvát tengerpartra idén? Hidegzuhanyként érhet, ami a benzinkutakon vár
1
1 hete
Megszületett a döntés: visszavonják a tankolható üzemanyag mennyiségi korlátozását
2
1 hete
Orosz katonák vallottak az ukrajnai háború valóságáról: így végzik ki az oroszok már a saját embereiket is
3
1 hete
Súlyos, ami kiderült a Barátság kőolajvetetékről: mégsem indulhat meg az olajszállítás egyhamar?
4
6 napja
A második világháború óta nem láttunk ilyet: erre készül az USA - küszöbön lehet a harmadik nagy világégés?
5
2 napja
Lehullt a lepel, miért olcsó nálunk az energia: valójában semmi köze az orosz függéshez - J.D. Vance is benézte, mi a valódi ok
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 10. 10:03
Hidegzuhany jön rengeteg hitelre váró magyarra: már az első lépésnél elvérzeznek a bankban, erre kevesen készülnek
Pénzcentrum  |  2026. április 10. 07:10
Hirtelen fegyverszünetet hirdetett Putyin: kiderült a keserű igazság, emiatt nem dőlhetnek hátra az ukránok
Agrárszektor  |  2026. április 10. 10:32
Ettől leesik az állad: itt már robotok őrzik a földeket kutyák helyett