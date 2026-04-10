Zelenszkij egy nagyon fontos határidőről beszélt: ekkor lehet végre vége a háborúnak

Volodimir Zelenszkij szerint 2026 tavasza és nyara sorsdöntő időszak lesz Ukrajna számára mind a fronton, mind a diplomáciában. Az ukrán elnök úgy véli, az Egyesült Államok belpolitikai okokból augusztusban lezárhatja a tárgyalásokra szánt időkeretet. Eközben Oroszország várhatóan tovább fokozza majd a katonai nyomást.

Az államfő elmondása alapján, amennyiben Vlagyimir Putyin a deeszkalációt választja, április és június között akár egy ukrán–amerikai–orosz csúcstalálkozóra is sor kerülhet. Ezzel párhuzamosan azonban az orosz hadsereg fokozódó offenzívájára számítanak. Ennek következtében a szeptemberig tartó hónapok rendkívül megpróbálók lesznek Kijev számára.

Zelenszkij megítélése szerint Washington legfeljebb nyár végéig ad teret a diplomáciai párbeszédnek. Ahogy közelednek az amerikai választások, az Egyesült Államok figyelme egyre inkább a saját belpolitikája felé fordul. Emiatt az augusztus egyfajta végső határidőt jelenthet az egyeztetésekre.

Az ukrán vezetés legfőbb célja továbbra is az orosz agresszió visszaverése marad. Zelenszkij ennek érdekében határozott fellépést vár a nyugati partnerektől, elsősorban a NATO-tól. Hangsúlyozta: a szövetségeseken múlik, hogy történelmi jelentőségűvé teszik-e az idei csúcstalálkozót.

Ehhez fel kell ismerniük és komolyan kell venniük a helyzetet, mivel az orosz fenyegetés valójában nem csupán Ukrajna, hanem az összes NATO-tagállam ellen irányul.