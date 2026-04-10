2026. április 10. péntek Zsolt
9 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Moszkva, 2024. július 5.A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (b) és Vlagyimir Putyin orosz elnök a tárgyalásuk után tartott moszkvai sajtótájékoztatón 2024. július 5-én.MTI/Miniszterelnöki
Világ

Hirtelen fegyverszünetet hirdetett Putyin: kiderült a keserű igazság, emiatt nem dőlhetnek hátra az ukránok

Pénzcentrum
2026. április 10. 07:10

Oroszország és Ukrajna tűzszünetet hirdetett az ortodox húsvét alkalmából. Vlagyimir Putyin bejelentette, hogy a hétvégére „minden irányban" a tüzelés beszüntetésére utasította az orosz erőket - tudósított a BBC.

A bejelentést megelőzően Volodimir Zelenszkij többször is tűzszünetet szorgalmazott, ám a Kreml rendre figyelmen kívül hagyta ezeket a kezdeményezéseket. Putyin végül helyi idő szerint szombat 16 órától vasárnap estig tartó fegyverszünetet rendelt el. Hozzátette, elvárja, hogy Ukrajna "kövesse Oroszország példáját". Egyúttal arra utasította csapatait, hogy álljanak készen az "esetleges ellenséges provokációk" elhárítására.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Zelenszkij az X-en reagált: Ukrajna kész a szimmetrikus lépésekre. Az embereknek fenyegetéstől mentes húsvétra és a béke felé mutató, valódi elmozdulásra van szükségük. Oroszországnak lehetősége van arra, hogy az ünnepek után se térjen vissza a fegyveres csapásokhoz" – írta az ukrán elnök. Ő a hét elején az Egyesült Államokat kérte meg arra, hogy közvetítse tűzszüneti javaslatát Moszkva felé.

A frontvonal mentén harcoló katonáknak és a légiriadóktól sújtott civileknek minden lélegzetvételnyi szünet jól jönne. Nem sokkal a bejelentés előtt is riasztás volt Kijevben. A közelmúltban Nikopolban egy buszt ért dróncsapás, Zsitomirban pedig egy rakéta csapódott be egy lakóház mellé. Mindkét támadás halálos áldozatokkal járt.

Az ukránok jó okkal szkeptikusak a tűzszünet betartását illetően. Idén Oroszország úgynevezett „energetikai tűzszünetet" hirdetett, amelynek keretében felfüggesztették az erőművek elleni téli támadásokat. Ez a szünet azonban csak addig tartott, amíg felkészültek a következő csapássorozatra. Tavaly májusban a második világháborús győzelem 80. évfordulójára is egyoldalú fegyverszünetet hirdettek, amelyet Ukrajna szerint az oroszok százszámra sértettek meg.

Kijev valójában egy teljes és tartós tűzszünetet szabna meg az inváziót lezáró béketárgyalások előfeltételeként. Ezzel szemben Moszkva ahhoz ragaszkodik, hogy előbb a békemegállapodás szülessen meg. Az amerikai közvetítéssel zajló tárgyalási folyamat azóta szünetel, hogy Donald Trump a Közel-Kelet felé fordította a figyelmét.

Címlapkép: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher, MTI/MTVA 
#ukrajna #oroszország #világ #donald trump #vlagyimir putyin #háború #volodimir zelenszkij #orosz-ukrán háború #fegyveres konfliktus #tűzszünet #béketárgyalás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
PÉNZÜGYI KISOKOS
Passzív viszontbiztosítás
a biztosító által elvállalt kockázatok (® viszontbiztosítás)-ba adása, szétporlasztása. Nostro viszontbiztosításnak is nevezik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
