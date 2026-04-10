Franciaország a nyugati szankciókat megkerülő, orosz kőolajat szállító árnyékflotta visszaszorítása érdekében a vonatkozó büntetési tételek megduplázására készül.
Hirtelen fegyverszünetet hirdetett Putyin: kiderült a keserű igazság, emiatt nem dőlhetnek hátra az ukránok
Oroszország és Ukrajna tűzszünetet hirdetett az ortodox húsvét alkalmából. Vlagyimir Putyin bejelentette, hogy a hétvégére „minden irányban" a tüzelés beszüntetésére utasította az orosz erőket - tudósított a BBC.
A bejelentést megelőzően Volodimir Zelenszkij többször is tűzszünetet szorgalmazott, ám a Kreml rendre figyelmen kívül hagyta ezeket a kezdeményezéseket. Putyin végül helyi idő szerint szombat 16 órától vasárnap estig tartó fegyverszünetet rendelt el. Hozzátette, elvárja, hogy Ukrajna "kövesse Oroszország példáját". Egyúttal arra utasította csapatait, hogy álljanak készen az "esetleges ellenséges provokációk" elhárítására.
Zelenszkij az X-en reagált: Ukrajna kész a szimmetrikus lépésekre. Az embereknek fenyegetéstől mentes húsvétra és a béke felé mutató, valódi elmozdulásra van szükségük. Oroszországnak lehetősége van arra, hogy az ünnepek után se térjen vissza a fegyveres csapásokhoz" – írta az ukrán elnök. Ő a hét elején az Egyesült Államokat kérte meg arra, hogy közvetítse tűzszüneti javaslatát Moszkva felé.
A frontvonal mentén harcoló katonáknak és a légiriadóktól sújtott civileknek minden lélegzetvételnyi szünet jól jönne. Nem sokkal a bejelentés előtt is riasztás volt Kijevben. A közelmúltban Nikopolban egy buszt ért dróncsapás, Zsitomirban pedig egy rakéta csapódott be egy lakóház mellé. Mindkét támadás halálos áldozatokkal járt.
Az ukránok jó okkal szkeptikusak a tűzszünet betartását illetően. Idén Oroszország úgynevezett „energetikai tűzszünetet" hirdetett, amelynek keretében felfüggesztették az erőművek elleni téli támadásokat. Ez a szünet azonban csak addig tartott, amíg felkészültek a következő csapássorozatra. Tavaly májusban a második világháborús győzelem 80. évfordulójára is egyoldalú fegyverszünetet hirdettek, amelyet Ukrajna szerint az oroszok százszámra sértettek meg.
Kijev valójában egy teljes és tartós tűzszünetet szabna meg az inváziót lezáró béketárgyalások előfeltételeként. Ezzel szemben Moszkva ahhoz ragaszkodik, hogy előbb a békemegállapodás szülessen meg. Az amerikai közvetítéssel zajló tárgyalási folyamat azóta szünetel, hogy Donald Trump a Közel-Kelet felé fordította a figyelmét.
Címlapkép: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher, MTI/MTVA
A legtöbb szempontból magyarok a kiskereskedelem óriásai
