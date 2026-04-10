Mentőnek kellett vesztegelnie JD Vance konvoja miatt: súlyos állapotú beteget szállítottak

Budapesten mintegy öt percig várakoztattak egy beteget szállító mentőautót az amerikai alelnök, JD Vance áthaladó konvoja miatt. Bár a helyszíni rendőrségi rádióforgalmazás alapján úgy tűnt, hogy a jármű egy lélegeztetett beteget visz kórházba, a mentőszolgálat utólag tisztázta a helyzetet. Megerősítették, hogy a páciens állapota nem volt válságos - írta a 24.hu.

Az esetet egy felháborodott szemtanú vette videóra, majd megosztotta az RTL Híradóval. A beszámoló szerint a helyszínt biztosító rendőr rádión kért engedélyt a mentőautó átengedésére. Kifejezetten arra hivatkozott, hogy a járműben egy lélegeztetett beteget szállítanak.

Erre azonban egyértelmű elutasító válasz érkezett. A mentőnek így nagyjából öt percet kellett a helyszínen vesztegelnie, amíg az alelnöki delegáció elhaladt.

Az Országos Mentőszolgálat a történtekkel kapcsolatban hivatalos tájékoztatást adott. Közölték, hogy a járműben fekvő beteg állapota mindvégig stabil volt. A rádiózásban elhangzottakkal ellentétben a páciens nem szorult gépi lélegeztetésre.

Az amerikai alelnök kedden érkezett Magyarországra, majd csütörtök reggel utazott tovább.