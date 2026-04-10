Egy sárga, piros csíkos mentőautó a budapesti Duna-parton a Parlament felé tart.
Világ

Mentőnek kellett vesztegelnie JD Vance konvoja miatt: súlyos állapotú beteget szállítottak

Pénzcentrum
2026. április 10. 09:44

Budapesten mintegy öt percig várakoztattak egy beteget szállító mentőautót az amerikai alelnök, JD Vance áthaladó konvoja miatt. Bár a helyszíni rendőrségi rádióforgalmazás alapján úgy tűnt, hogy a jármű egy lélegeztetett beteget visz kórházba, a mentőszolgálat utólag tisztázta a helyzetet. Megerősítették, hogy a páciens állapota nem volt válságos - írta a 24.hu.

Az esetet egy felháborodott szemtanú vette videóra, majd megosztotta az RTL Híradóval. A beszámoló szerint a helyszínt biztosító rendőr rádión kért engedélyt a mentőautó átengedésére. Kifejezetten arra hivatkozott, hogy a járműben egy lélegeztetett beteget szállítanak.

Erre azonban egyértelmű elutasító válasz érkezett. A mentőnek így nagyjából öt percet kellett a helyszínen vesztegelnie, amíg az alelnöki delegáció elhaladt.

Az Országos Mentőszolgálat a történtekkel kapcsolatban hivatalos tájékoztatást adott. Közölték, hogy a járműben fekvő beteg állapota mindvégig stabil volt. A rádiózásban elhangzottakkal ellentétben a páciens nem szorult gépi lélegeztetésre.

Az amerikai alelnök kedden érkezett Magyarországra, majd csütörtök reggel utazott tovább.
#közlekedés #Budapest #rendőrség #mentők #belföld #mentő #világ #usa #politika #amerikai egyesült államok #országos mentőszolgálat

NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 10.
Milliónyi magyar retteg ettől a vizsgálattól: pedig két tankolás árából elkerülhető lenne a tragédia
2026. április 9.
Ez a nem semmi: 600 ezer forintos fizetést kínál hazánk egyik legnagyobb foglalkoztatója, több nyitott pozíció is van, érdemes most lecsapni rájuk
2026. április 10.
Hidegzuhany jön rengeteg hitelre váró magyarra: már az első lépésnél elvérzeznek a bankban, erre kevesen készülnek
2026. április 9.
Kimondták, amitől mindenki tartott: már azoknak a munkáját is átveheti az AI, akik eddig teljesen biztonságban hitték magukat
2026. április 9.
Autóval mennél a horvát tengerpartra idén? Hidegzuhanyként érhet, ami a benzinkutakon vár
1
1 hete
Megszületett a döntés: visszavonják a tankolható üzemanyag mennyiségi korlátozását
2
1 hete
Orosz katonák vallottak az ukrajnai háború valóságáról: így végzik ki az oroszok már a saját embereiket is
3
1 hete
Súlyos, ami kiderült a Barátság kőolajvetetékről: mégsem indulhat meg az olajszállítás egyhamar?
4
6 napja
A második világháború óta nem láttunk ilyet: erre készül az USA - küszöbön lehet a harmadik nagy világégés?
5
2 napja
Lehullt a lepel, miért olcsó nálunk az energia: valójában semmi köze az orosz függéshez - J.D. Vance is benézte, mi a valódi ok
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 10. 10:31
Zelenszkij egy nagyon fontos határidőről beszélt: ekkor lehet végre vége a háborúnak
Pénzcentrum  |  2026. április 10. 10:03
Hidegzuhany jön rengeteg hitelre váró magyarra: már az első lépésnél elvérzeznek a bankban, erre kevesen készülnek
Agrárszektor  |  2026. április 10. 10:32
Ettől leesik az állad: itt már robotok őrzik a földeket kutyák helyett