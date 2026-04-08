Világ

Érzékeny veszteség érte Oroszországot a tengeren: titkos ukrán akció célozhatta az árnyékflottát

2026. április 8. 15:48

Líbiai tisztségviselők nyilatkozataiból derült ki, hogy egy titkos ukrán egység hajtott végre támadást egy orosz tartályhajó ellen Líbia partjainál. A hajó az úgynevezett árnyékflotta tagjaként, a szankciókat megsértve szállított rakományt - közölte a The Independent.

A líbiai tisztségviselők szerint az ukrán erők tengeri drónokkal támadták meg az Arctic Metagaz nevű tartályhajót. Az orosz lobogó alatt közlekedő hajó márciusban Nyugat-Líbia közelében tartózkodott, és 61 ezer tonna cseppfolyósított földgázt szállított. A csapás következtében a hajón hatalmas tűz ütött ki, majd felrobbant.

A legénységet evakuálták, a súlyosan megrongálódott tanker pedig a líbiai felségvizek felé sodródott. Ukrajna közvetlenül nem kommentálta az incidenst. Kijev álláspontja szerint azonban Oroszország az energiahordozók exportjából származó bevételekkel finanszírozza a háborút, ami a tankerflottát jogos katonai célponttá teszi.

Az árnyékflotta kifejezés azokra a jellemzően elöregedett, gyakran biztosítás nélkül közlekedő tartályhajókra utal, amelyekkel Oroszország a nyugati szankciókat megkerülve értékesíti kőolaját és földgázát a világpiacon. Az ilyen hajók elleni fellépés az ukrán katonai stratégia egyre hangsúlyosabb elemévé vált.

David Petraeus, a CIA korábbi igazgatója a CBS News hírtelevíziónak nyilatkozva kijelentette, hogy az orosz erők "már nincsenek fölényben" a háborúban. Kiemelte: bár Oroszország katonai létszámban, tűzerőben és gazdaságilag is jelentősen felülmúlja Ukrajnát, az ukrán csapatok jelenleg képesek megállítani az orosz előrenyomulást a frontvonalakon.
