Kitálalt az ex-CIA főnök: eddigi előnyét is elvesztette Oroszország a frontokon, óriási bajban van Putyin

Meglepő értékelés érkezett az ukrajnai háború alakulásáról: a CIA volt igazgatója szerint Oroszország már nem uralja a frontvonalat. Bár Moszkva továbbra is jelentős erőfölényben van, az ukrán hadsereg sikeresen állítja meg az előrenyomulást, írja az Independent.

Vlagyimir Putyin csapatai elvesztették fölényüket az ukrajnai háború frontvonalán – jelentette ki David Petraeus, a CIA volt igazgatója.

„Szerintem az a figyelemre méltó, hogy Oroszország már nem rendelkezik fölénnyel” – mondta Petraeus a CBS Newsnak adott interjúban.

„Oroszország létszámban jelentősen felülmúlja Ukrajnát. Fegyverzetben is felülmúlja. Gazdasága 10-12-szerese Ukrajnáénak. Ennek ellenére az ukrán erők jelenleg a frontvonalon megállítják az oroszokat” – mondta.