Háború Kelet-Ukrajnában, Donbász, a donyecki régió Avdijivka városához közeli frontállások - aknamezők közötti sáros út a Butovka katonai állásnál.
Világ

Kitálalt az ex-CIA főnök: eddigi előnyét is elvesztette Oroszország a frontokon, óriási bajban van Putyin

Pénzcentrum
2026. április 7. 13:17

Meglepő értékelés érkezett az ukrajnai háború alakulásáról: a CIA volt igazgatója szerint Oroszország már nem uralja a frontvonalat. Bár Moszkva továbbra is jelentős erőfölényben van, az ukrán hadsereg sikeresen állítja meg az előrenyomulást, írja az Independent.

Vlagyimir Putyin csapatai elvesztették fölényüket az ukrajnai háború frontvonalán – jelentette ki David Petraeus, a CIA volt igazgatója.

„Szerintem az a figyelemre méltó, hogy Oroszország már nem rendelkezik fölénnyel” – mondta Petraeus a CBS Newsnak adott interjúban.

„Oroszország létszámban jelentősen felülmúlja Ukrajnát. Fegyverzetben is felülmúlja. Gazdasága 10-12-szerese Ukrajnáénak. Ennek ellenére az ukrán erők jelenleg a frontvonalon megállítják az oroszokat” – mondta.
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 7.
Megszólalt a Suzuki a Vitara és az S-Cross hazai árairól: ezt tervezik 2026-ban, kemény év vár az autópiacra
2026. április 6.
Retteghetnek a szemetelő magyarok: ezzel az alig ismert alkalmazással bárki percek alatt feldobhatja őket
2026. április 7.
Elképesztő roham indult a kínai autókért Magyarországon: ezek a modellek lettek a vásárlók új kedvencei, rengeteget adtak el belőlük
2026. április 7.
Szabályosan megrohanták a magyarok a mozipénztárakat: ezeket a filmeket akarja most látni mindenki
2026. április 6.
Keményen átírja az infláció az ünnepi menüt Magyarországon: ehhez a hagyományhoz azonban foggal-körömmel ragaszkodunk
1
2 hete
Most érkezett! Drón robbant fel a szomszédban: nincs mese, mi sem kerülhetjük el ezt?
2
1 hete
Megszületett a döntés: visszavonják a tankolható üzemanyag mennyiségi korlátozását
3
1 hete
Súlyos, ami kiderült a Barátság kőolajvetetékről: mégsem indulhat meg az olajszállítás egyhamar?
4
6 napja
Orosz katonák vallottak az ukrajnai háború valóságáról: így végzik ki az oroszok már a saját embereiket is
5
3 napja
A második világháború óta nem láttunk ilyet: erre készül az USA - küszöbön lehet a harmadik nagy világégés?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 7. 13:29
Kiszivárgott: hatalmas üzletre készül Budapesten Orbán Viktor és J.D. Vance
Pénzcentrum  |  2026. április 7. 13:03
Elképesztő roham indult a kínai autókért Magyarországon: ezek a modellek lettek a vásárlók új kedvencei, rengeteget adtak el belőlük
Agrárszektor  |  2026. április 7. 13:31
Kevesebb veszteség, pontosabb adagolás: technológiai ugrás a marhatartásban (+VIDEÓ)