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Különleges koncertsorozat rázza fel a balatoni város kulturális életét: magyar tehetségek lépnek színpadra
Sokan még ma is úgy gondolnak a jazzre, mint egy szűk körnek szóló, nehezen befogadható műfajra. Ezen szeretnének változtatni Keszthelyen, ahol új koncertsorozat indult azzal a céllal, hogy közelebb hozza a jazzt a hétköznapi zenerajongókhoz is.
A Goldmark Károly Művelődési Központ szervezésében útjára indult a „JAZZ-a-vége” elnevezésű programsorozat, amely tíz koncerten keresztül mutatja meg a műfaj sokszínűségét. A szervezők szerint a cél nem csupán az, hogy kiváló zenészek lépjenek színpadra, hanem hogy közösségi élményt teremtsenek, és lebontsák a jazz köré épült előítéleteket.
A sorozat első fellépője az Orbay Lilla Quintet volt. A fiatal jazzgeneráció egyik meghatározó alakjának számító Orbay Lilla énekesként, zongoristaként, zeneszerzőként és zenekarvezetőként is aktív szerepet vállal a formációban. Zenéjük a hetvenes évek hangulatát ötvözi modern elemekkel és improvizációval.
Elég megosztó műfaj a jazz, sokan szeretik, sokan nem. A mi zenénkben viszont sokféle stílus találkozik, ezért talán azok is megszerethetik a jazzt, akik eddig távol álltak tőle
– fogalmazott a koncerttel kapcsolatban a tvkeszhely.hu-nak Orbay Lilla.
A kezdeményezést a helyi zenekedvelők is örömmel fogadták. A Helikon Kórus karnagya, Haga Kálmán szerint régóta szükség volt egy ilyen sorozatra a városban.
A szervezők tudatosan szakítottak azzal a gyakorlattal is, hogy a jazz elsősorban szabadtéri nyári programként jelenjen meg. Ezúttal a művelődési központ színházterme ad otthont a koncerteknek, így a közönség közelebb kerülhet az előadókhoz és a műfajhoz is.
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Le akartuk dönteni azokat a falakat, amelyek ezt a műfajt körülveszik. Szerettük volna mindenki számára elérhetőbbé tenni a jazzt
– mondta Balázs Gábor rendezvényszervező.
A programsorozat júniusban még egy koncerttel folytatódik, amikor a Tálas Áron vezette trió érkezik Keszthelyre. A nyári szünet után szeptembertől havi két alkalommal várják majd a közönséget. A szervezők bíznak benne, hogy a kezdeményezés hosszabb távon is új közönséget talál a műfajnak, és bebizonyítja: a jazz valóban nem csak a beavatottaké.
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