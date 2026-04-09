Leleplezték az oroszok titkos műveletét az Atlanti-óceánon: több hónapja tartott a szabotázs kísérlet, EU-s nagyhatalmat céloztak

Az Egyesült Királyság védelmi minisztere bejelentette, hogy három orosz tengeralattjáró több mint egy hónapon át titkos műveletet folytatott a brit vizek közelében. A hajók az Atlanti-óceán északi részén húzódó, tenger alatti kábelek és csővezetékek felett tevékenykedtek - írja a BBC.

John Healey brit védelmi miniszter a Downing Streeten tartott sajtótájékoztatón közölte, hogy egy Akula-osztályú vadásztengeralattjárót és két, a GUGI (Mélytengeri Kutatások Főigazgatósága) kötelékébe tartozó kémtengeralattjárót azonosítottak az Atlanti-óceánon.

Ezek a britek és szövetségeseik számára kritikus fontosságú infrastruktúra közelében tevékenykedtek. A hajók azóta elhagyták a térséget, és észak felé távoztak. A védelmi miniszter hangsúlyozta, hogy a brit haditengerészet hadihajókat és repülőgépeket vezényelt a helyszínre. Az orosz egységeket a nap huszonnégy órájában, folyamatosan figyelemmel kísérték.

Healey szerint ugyan semmi sem utal arra, hogy ezidáig kárt okoztak volna a brit kábelekben vagy csővezetékekben, ám egyértelművé tette, hogy az infrastruktúra megrongálására irányuló bármilyen kísérlet súlyos következményekkel járna. Vlagyimir Putyinnak a következőt üzente: "Látjuk, mit csináltok a kábeleink és csővezetékeink felett."

A BBC védelmi tudósítója szerint ez volt az eddigi legkifinomultabb és legtitkosabb orosz művelet a brit vizek közelében.

Ugyanakkor nem ez az első alkalom, hogy London orosz kémtevékenységgel vádolja Moszkvát a kritikus tenger alatti infrastruktúra környékén. Az Egyesült Királyság jelentős mértékben függ a tenger alatti kábelektől és vezetékektől, ami komoly sebezhetőséget jelent az ország számára.

A védelmi miniszter egyúttal bejelentette, hogy a brit kormány 100 millió font többletforrást biztosít tengeralattjáró-elhárító repülőgépekre. Emellett elindítják az Atlantic Bastion nevű programot. Ennek célja egy brit gyártású, hibrid haditengerészeti erő létrehozása a térség védelmének biztosítására.