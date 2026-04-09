Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nyilatkozik a sajtónak az EU-tagországok állam- és kormányfőinek brüsszeli csúcstalálkozója előtt 2024. december 19-én.MTI/Purger Tamás
Világ

Beleszállt az amerikaiakba Volodimir Zelenszkij: nagyon súlyos dologgal vádolja őket és Putyint is

Pénzcentrum
2026. április 9. 12:43

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint az Egyesült Államok figyelmen kívül hagyja azokat a bizonyítékokat, amelyek szerint Oroszország segíti Iránt a közel-keleti amerikai katonai támaszpontok célba vételében. Az ukrán államfő úgy véli, mindez azért történik, mert Washington megbízik Vlagyimir Putyinban.

Zelenszkij az Alastair Campbell vezette The Rest is Politics podcastnak adott interjújában elmondta, hogy már megpróbálta felhívni a Fehér Ház figyelmét Moszkva és Teherán szoros együttműködésére. Állítása szerint orosz katonai műholdak fényképezték le az öböl menti államok és Izrael kritikus energetikai infrastruktúráját, valamint a térségben található amerikai katonai támaszpontok pontos elhelyezkedését.

Ezeket a hírszerzési adatokat a Kreml a támadások megkönnyítése érdekében továbbította az iráni rezsimnek.

Ezt nyilvánosan is elmondtam. Hallottunk bármilyen amerikai reakciót Oroszország felé, amelyben felszólították volna őket, hogy hagyják abba?

– tette fel a költői kérdést az ukrán elnök.

Zelenszkij szerint Donald Trump csapata valójában nem érti, mit akar Oroszország. Kiemelte, hogy a két amerikai megbízott, Steve Witkoff és Jared Kushner "túl sok időt" töltött Putyinnal és magas rangú orosz tisztviselőkkel. Tavaly például ötször utaztak Moszkvába, miközben Kijevben egyszer sem jártak. A Trump-adminisztráció eközben erőteljes nyomást gyakorol Ukrajnára, hogy adja fel a heves harcok színteréül szolgáló keleti Donyec-medencét. Vlagyimir Putyin korábban már jelezte: hajlandó lenne a tűzszünetre, ha Ukrajna lemondana erről a területről.

Az ukrán elnök úgy véli, hogy a Fehér Háznál sokkal jobban ismeri az orosz vezető pszichológiáját és valódi háborús céljait. Zelenszkij szerint Putyin nem állna meg a Donyec-medencénél, hanem legközelebb Dnyipro és Harkiv regionális központjait próbálná megszerezni.

Az amerikaiak biztosak abban, hogy megbízhatnak Putyinban

– mondta az ukrán államfő. Hozzátette: Washington nem akarja elismerni, hogy az orosz elnök hazudni fog nekik, és egy esetleges megállapodás után is folytatni fogja a megszállást.

Zelenszkij "nem konstruktívnak" nevezte JD Vance amerikai alelnök keddi és szerdai budapesti látogatását, amelynek során Orbán Viktor mellett kampányolt a vasárnapi választások előtt. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy nem kíván beavatkozni a magyar belpolitikába.

Az ukrán elnök azt is felvetette, hogy Európának maximalizálnia kellene a katonai erejét, különösen most, amikor az Egyesült Államok a NATO-ból való kilépéssel fenyegetőzik. Véleménye szerint az Európai Uniónak Ukrajnával, az Egyesült Királysággal, Törökországgal és Norvégiával kellene összefognia egy Oroszországot elrettentő katonai tömb létrehozása érdekében.

Ukrajna és Törökország nélkül Európának nem lesz az oroszéhoz mérhető hadserege. Ukrajnával, Törökországgal, Norvégiával és az Egyesült Királysággal együtt viszont nem csupán egyetlen tengeren garantálhatnák a biztonságot

– jelentette ki Zelenszkij. Kiemelte továbbá, biztos benne, hogy Kijev idővel csatlakozni fog az Európai Unióhoz.

