Részleges tűzszünetet javasol Zelenszkij Oroszországnak: olyan feltételei vannak, amibe Putyin is belemehet

Volodimir Zelenszkij amerikai közvetítőkön keresztül részleges, kifejezetten az energetikai létesítményekre vonatkozó tűzszünetet ajánlott fel Oroszországnak.

Az ukrán államfő a hétfő esti videóüzenetében ismertette a kezdeményezést. Kijelentette, hogy

amennyiben az orosz erők felhagynak az ukrán energetikai infrastruktúra támadásával, Kijev is kész hasonlóképpen cselekedni, és leállítani az ilyen jellegű akciókat.

Bár a javaslat már eljutott Moszkvába, Zelenszkij jelezte: a hadsereg főparancsnokságával már egyeztetett az oroszországi célpontok elleni esetleges további csapásmérésekről is.

