A történész úgy véli, Oroszország a saját múltjának foglya, ami megakadályozza a társadalmi változásokat.
Részleges tűzszünetet javasol Zelenszkij Oroszországnak: olyan feltételei vannak, amibe Putyin is belemehet
Volodimir Zelenszkij amerikai közvetítőkön keresztül részleges, kifejezetten az energetikai létesítményekre vonatkozó tűzszünetet ajánlott fel Oroszországnak.
Az ukrán államfő a hétfő esti videóüzenetében ismertette a kezdeményezést. Kijelentette, hogy
amennyiben az orosz erők felhagynak az ukrán energetikai infrastruktúra támadásával, Kijev is kész hasonlóképpen cselekedni, és leállítani az ilyen jellegű akciókat.
Bár a javaslat már eljutott Moszkvába, Zelenszkij jelezte: a hadsereg főparancsnokságával már egyeztetett az oroszországi célpontok elleni esetleges további csapásmérésekről is.
Fotó: Alessandro Della Valle, MTI/MTVA
Itt működünk, itt adózunk, több mint 710 milliárdot fizettünk be a költségvetésbe (x)
A legtöbb szempontból magyarok a kiskereskedelem óriásai