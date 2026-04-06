Beindult a fegyverkezés Németországban, a hidegháború óta nem látott törvényt vezettek be
Németországban január 1-jétől a 17 és 45 év közötti férfiaknak hatósági engedélyt kell kérniük, ha három hónapnál hosszabb időre külföldre utaznak. Az új szabályozás egy átfogó haderőfejlesztési csomag része, amelyet az orosz fenyegetésre válaszul indítottak.
A védelmi minisztérium tájékoztatása szerint a korlátozás célja egy megbízható és naprakész katonai nyilvántartás fenntartása. Ennek köszönhetően a hatóságok vészhelyzet esetén pontosan tudják majd, kik tartózkodnak tartósan az országon kívül. A jogalapot az 1956-os sorkatonai törvény decemberi módosítása adja. A korábbi évtizedekben a bejelentési kötelezettség csak védelmi helyzetben vagy mozgósítás idején volt érvényben - közölte a Portfolio.
Mivel az előírás komoly hatással van az adott korosztály mindennapjaira, a felesleges bürokrácia elkerülése érdekében már dolgoznak a mentesítési szabályokon. Azt egyelőre nem tisztázták, hogy milyen szankciókra számíthatnak a szabályszegők.
A szigorítás szervesen illeszkedik a megváltozott európai biztonsági helyzetre reagáló tervekbe. Ezeknek a lépéseknek a kimondott célja, hogy a Bundeswehr Európa legerősebb konvencionális haderejévé váljon. Ennek részeként a hadsereg aktív állományát a jelenlegi mintegy 180 ezerről 2035-re 260 ezer főre kívánják növelni.
A létszámbővítést a parlament által nemrég megszavazott önkéntes katonai szolgálat bevezetésével is segítik. Ennek keretében januártól minden 18 éves fiatal egy kérdőívet kap, amelyben a hadsereg iránti érdeklődéséről nyilatkozhat. A rendszert 2027 júliusától egy alkalmassági vizsgálattal is kiegészítik, amely a fiatalok esetleges háborús mozgósíthatóságát méri fel. A nők az alaptörvény értelmében mentesülnek a kötelező szolgálat alól, de önkéntesként továbbra is csatlakozhatnak a fegyveres erőkhöz.
