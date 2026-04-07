Intenzív migrációs hullám csaphat le Európára hamarosan: több millió iráni indulhat útnak, a németek rettegnek az újabb befogadástól
A Migrációkutató Intézet szerint egy Iránból induló, tömeges migrációs hullám elviselhetetlen nyomás alá helyezheti Európát. A folyamat fő mozgatórugója ráadásul nem csupán az esetleges fegyveres konfliktus. A közel-keleti ország katasztrofális gazdasági helyzete miatt az elszegényedő egykori középosztály milliói indulhatnak útnak egy jobb élet reményében.
Sayfo Omar, a Migrációkutató Intézet kutatási vezetője az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségének adataira hivatkozva az InfoRádióban vázolt fel egy aggasztó forgatókönyvet. Rámutatott: ha a mintegy 90 milliós iráni lakosság mindössze tíz százaléka kényszerülne elhagyni az otthonát, ez a 9 millió menekült drasztikusan túlterhelné a szomszédos államokat és Európát is. Összehasonlításképpen érdemes megjegyezni, hogy a szíriai háború tizenöt éve alatt összesen nagyjából hatmillióan hagyták el a hazájukat.
A tömeges vándorlás megfékezésére kevés a garancia az 560 kilométer hosszú iráni-török határon. Törökország ugyan a korábbi negatív tapasztalatok miatt mára felhagyott a befogadó politikával, és a határszakasz jelentős részén már kerítést is épített, de ez sem jelent áthatolhatatlan akadályt. Az embercsempészek a zord, hegyvidéki terepen is megtalálhatják az átjutás módját a fizetőképes ügyfelek számára. Európában már most érezhető az aggodalom. Egy friss felmérés szerint a németek 73 százaléka úgy látja, hogy országuk a jelenlegi helyzetében nem tudna megbirkózni egy újabb iráni menekültválsággal. A szakértő szerint a többi uniós tagállamban is hasonlóak lennének ezek az arányok.
Bár a háborús helyzet gyors lezárása mérsékelhetné a kivándorlási hajlandóságot, a kutató hangsúlyozta: a fegyveres konfliktus sok esetben inkább csak apropója a vándorlásnak, nem pedig a mélyreható kiváltó oka. A valódi problémát a kilátástalan gazdasági helyzet jelenti. A Világbank adatai szerint Iránban 28-30 millióra tehető azoknak a száma, akik korábban a középosztályhoz tartoztak, de mára elvesztették a megélhetésüket és elszegényedtek. A migráció szempontjából ez a legmobilisabb réteg.
Ők azok, akik még mozgósítani tudnak annyi pénzügyi tartalékot, amennyi az embercsempészek kifizetéséhez és egy új élet megkezdéséhez szükséges. Mivel egy esetleges háború lezárulta után sem várható azonnali gazdasági és politikai kilábalás, az elhúzódó válság miatt a közeljövőben tömegek dönthetnek úgy, hogy Európa felé veszik az irányt.
-
-
