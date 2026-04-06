2026. április 6. hétfő Vilmos, Bíborka
18 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Légifelvétel Hajó tartályhajó cseppfolyósított gáz (LPG) a tengeren.
Világ

Különös dolog történik a tengeren: míg a katari hajók megrakodva indultak útnak, egy japán tanker teljesen üresen vágott át a veszélyes szoroson

Pénzcentrum
2026. április 6. 13:33

A világpiaci feszültségek, a Hormuzi‑szoros körüli bizonytalanság és a katari LNG‑szállítmányok útvonala is megmozgatta a hét energiapiacait: miközben két QatarEnergy‑hajó rakománnyal indult útnak Ras Laffanból, egy japán tartályhajó üresen, de sikeresen átkelt a szoroson.

A Kpler és az LSEG elemzőcégek adatai szerint az Al Daayen és a Rasheeda nevű LNG‑tartályhajók február végén vették fel rakományukat a katari Ras Laffan terminálon. Az Al Daayen úti célként Kínát jelölte meg. Mindkét hajó a QatarEnergy flottájához tartozik, a vállalat azonban nem válaszolt a sajtó megkeresésére.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Eközben egy japán LNG‑szállító, a Sohar LNG már sikeresen áthaladt a szoroson – ezt a társtulajdonos Mitsui O.S.K. Lines pénteken megerősítette. A hajó azonban üresen közlekedett. A cég szóvivője nem árulta el, pontosan mikor történt az átkelés, és azt sem, hogy folytak‑e egyeztetések a biztonságos áthaladásról - írja a Reuters
Címlapkép: Getty Images
#gáz #energia #hajó #export #szállítás #világ #földgáz #japán #kína #hajózás #katar

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:33
14:01
13:46
13:33
13:02
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 6.
Retteghetnek a szemetelő magyarok: ezzel az alig ismert alkalmazással bárki percek alatt feldobhatja őket
2026. április 5.
Sorra tűnnek el a pénzek a magyarok bankszámláiról: sokan csak későn veszik észre, mi történt velük
2026. április 6.
Végre kiderült, melyik használt autót éri meg valójában megvenni: mutatjuk a listát, ami megvédi a pénztárcádat
2026. április 5.
Hidegzuhany az autósoknak: 30 km/h-ra csökkentik a sebességhatárt rengeteg úton, ezt nagyon nem éri meg benézni
2026. április 5.
Súlyos hibát követ el, aki most nyúl a befektetéseihez: így lehet elkerülni a totális krachot a pánik közepén
NAPTÁR
Tovább
2026. április 6. hétfő
Vilmos, Bíborka
15. hét
Április 6.
Húsvéthétfő
Április 6.
Asztalitenisz világnap
Világ legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Most érkezett! Drón robbant fel a szomszédban: nincs mese, mi sem kerülhetjük el ezt?
2
6 napja
Megszületett a döntés: visszavonják a tankolható üzemanyag mennyiségi korlátozását
3
6 napja
Súlyos, ami kiderült a Barátság kőolajvetetékről: mégsem indulhat meg az olajszállítás egyhamar?
4
5 napja
Orosz katonák vallottak az ukrajnai háború valóságáról: így végzik ki az oroszok már a saját embereiket is
5
1 hete
Mindenkit megtéveszt a rettegett olajhatalom: lerántották a leplet Irán gyengepontjáról, ez döntheti el a háborút?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Treasury ügyletek
Saját számlás devizaügyletek és kamatügyletek gyűjtőfogalma.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 6. 13:02
Végre kiderült, melyik használt autót éri meg valójában megvenni: mutatjuk a listát, ami megvédi a pénztárcádat
Pénzcentrum  |  2026. április 6. 06:02
Retteghetnek a szemetelő magyarok: ezzel az alig ismert alkalmazással bárki percek alatt feldobhatja őket
Agrárszektor  |  2026. április 6. 12:34
Ilyen tojást fogunk enni a jövőben? Jobb, ha felkészülünk, mi várhat ránk