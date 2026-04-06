Különös dolog történik a tengeren: míg a katari hajók megrakodva indultak útnak, egy japán tanker teljesen üresen vágott át a veszélyes szoroson

A világpiaci feszültségek, a Hormuzi‑szoros körüli bizonytalanság és a katari LNG‑szállítmányok útvonala is megmozgatta a hét energiapiacait: miközben két QatarEnergy‑hajó rakománnyal indult útnak Ras Laffanból, egy japán tartályhajó üresen, de sikeresen átkelt a szoroson.

A Kpler és az LSEG elemzőcégek adatai szerint az Al Daayen és a Rasheeda nevű LNG‑tartályhajók február végén vették fel rakományukat a katari Ras Laffan terminálon. Az Al Daayen úti célként Kínát jelölte meg. Mindkét hajó a QatarEnergy flottájához tartozik, a vállalat azonban nem válaszolt a sajtó megkeresésére.

Eközben egy japán LNG‑szállító, a Sohar LNG már sikeresen áthaladt a szoroson – ezt a társtulajdonos Mitsui O.S.K. Lines pénteken megerősítette. A hajó azonban üresen közlekedett. A cég szóvivője nem árulta el, pontosan mikor történt az átkelés, és azt sem, hogy folytak‑e egyeztetések a biztonságos áthaladásról - írja a Reuters.