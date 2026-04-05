Elképesztő, amit ebben az ázsiai városban művelnek: valódi szögekkel verik a keresztre a hívőket húsvétkor

A húsvétot a világ számos pontján csokitojással és tojáskereséssel ünneplik, ám egyes közösségek jóval különlegesebb szokásokkal teszik emlékezetessé ezeket a napokat. Íme néhány a legfurcsább ünnepi hagyományok közül.

A válogatás talán legszélsőségesebb húsvéti hagyománya a Fülöp-szigetekről származik. San Fernando városában a mélyen vallásos hívek minden évben valósághűen eljátsszák Krisztus megostorozását és keresztre feszítését. Sőt, néhányukat valóban szögekkel erősítik a kereszthez - írja a Statista.

Európában is bőven akadnak meglepő szokások. A franciaországi Haux községben húsvéthétfőn egy óriási omlettet sütnek. Ehhez több mint 15 ezer tojást használnak fel, az ételből pedig a mintegy ezerfős település minden lakója kap. Németországban festett tojásokkal díszítik fel a fákat, és a hatalmas húsvéti máglyarakás is az ünnep szerves része. Szlovákiában a férfiak és a fiúk fűzfavesszőből font korbáccsal, tréfásan csapkodják meg a nőket és a lányokat. Svédországban eközben a gyerekek az amerikai halloweenhez hasonlóan házról házra járnak, és saját rajzaikat cserélik el édességre.

Görögországban húsvétvasárnap, a liturgia végén felcsendülő harangszókor az emberek agyagedényeket, úgynevezett "botideszeket" dobálnak le az erkélyeikről, ami a gonosz szellemek elűzését jelképezi. A görög Híosz szigetén eközben két, egymással szemben álló dombon lévő templom gyülekezete házi készítésű rakétákat lő egymásra. A cél a másik harangtornyának eltalálása, amiért pontok járnak.

Közép-Amerikában is találni érdekes hagyományokat. A guatemalai Antiguában a lakosok fűrészporból, fenyőtűkből és virágokból készítenek díszes szőnyegeket az utcákon, amelyeket alfombrának neveznek. Ezeken a színes alkotásokon később vallási szobrokat és ikonokat hordozó körmenetek vonulnak végig.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,9%, a Magnet Banknál 7,03%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29% . Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Még a csendes-óceáni Pápua Új-Guineában is akadnak különlegességek. Itt a templomok körüli fákon cigarettát és dohánycsomagokat rejtenek el, amelyeket az istentisztelet után osztanak szét a gyülekezet tagjai között.