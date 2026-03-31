Most érkezett! Brutális ukrán légicsapás sújtotta Oroszországot - az orosz olajexport közel fele megsemmisült

Ukrajna az elmúlt héten sorozatos csapásokat mért Oroszország balti-tengeri olajexport-infrastruktúrájára. A támadások nyomán egyes létesítmények napokig égtek. Emiatt átmenetileg teljesen leállt az olajszállítás a térség kikötőiből - írta a BBC.

Csupán egy hetes hír, hogy Ukrajna drónokkal támadta meg Oroszország egyik legfontosabb olajkikötőjét a finn határ közelében. A csapás hatalmas tüzet okozott a létesítményben,

Most műholdfelvételek és hitelesített videófelvételek alapján legalább három újabb olajipari létesítményt ért találat a Leningrádi területen. Ezek közé tartozik az uszty-lugai és a primorszki kikötő, valamint a szárazföld belsejében található kirisi olajfinomító. A képet a Vantor nevű műholdfelvételekre specializálódó szoftverfejlesztő cég közölte, amelyet a BBC is megosztott.

Lángoló orosz olajfinomító létesítmény. Fotó: Vantor

A finn székhelyű Energetikai és Tisztalevegő-kutatási Központ (CREA) adatai szerint Oroszország teljes olajexportjának 20 százaléka Uszty-Lugából, 22 százaléka pedig Primorszkból indult. Ez azt jelenti, hogy a támadások az ország olajkivitelének közel felét érintették.

A műholdfelvételek Primorszkban és Uszty-Lugában egyaránt legalább nyolc, Kirisiben pedig legalább kettő megsemmisült vagy megrongálódott olajtároló tartályt mutatnak. A NASA hőérzékelő rendszere szerint Primorszk hétfő hajnalban, Uszty-Luga pedig hétfő délben még mindig égett. Az ukrán drónerők parancsnoka, Robert Brovdi közlése szerint hétfő éjjel újabb csapás érte Uszty-Lugát, hogy "fenntartsák a tüzet".

A CREA elemzése szerint március 26-án és 27-én egyetlen hajót sem töltöttek meg olajjal Oroszország három balti-tengeri kikötőjében. Ilyen kétnapos kiesésre nem volt példa azóta, hogy Moszkva 2022-ben teljes körű inváziót indított Ukrajna ellen. A Reuters hírügynökség piaci adatokra épülő számításai alapján március 25-én az orosz olajexport-kapacitás legalább 40 százaléka leállt.

A támadások gazdasági háttere is figyelemre méltó. Oroszország március utolsó három hetében mintegy 7,1 milliárd fontnyi bevételre tett szert az olajexportból. Ez annak köszönhető, hogy az amerikai–izraeli–iráni konfliktus miatt meredeken emelkedtek az olajárak. A brit Sibylline hírszerző cég elemzője, Alexander Lord szerint Kijev valószínűleg éppen ezt a rendkívüli bevételi többletet igyekszik ellensúlyozni a célzott csapásokkal.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn elárulta, hogy szövetségesei az energiaválságra hivatkozva az orosz energetikai célpontok elleni támadások mérséklésére kérték Kijevet. Az államfő azonban hozzátette: a csapások csak akkor érnek véget, ha Oroszország is felhagy az ukrán energiarendszer elleni támadásokkal.